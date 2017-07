VIDEO - Arsenal-Séville (1-2) : le bijou de N’Zonzi, le premier but de Lacazette à l’Emirates

Après la victoire d’Olivier Giroud et les remplaçants d’Arsenal, samedi contre Benfica (5-2), l’équipe-type des Gunners emmenée par Mesut Özil et Alexandre Lacazette a chuté à domicile dimanche contre le Séville FC (1-2) lors de l’Emirates Cup.

L’ancien Lyonnais, qui sera soit associé soit en concurrence avec l’ancien Montpelliérain cette saison, en a toutefois profité pour inscrire son premier but dans l’antre londonien. Le buteur de 26 ans a pour cela profité d’un remarquable d’Alex Oxlade-Chamberlain sur le côté droit et d’une reprise a priori manquée de Danny Welbeck pour égaliser à l’heure de jeu (1-1, 62e) sans forcer. Son deuxième but en six matches amicaux avec sa nouvelle équipe.

Le tir imparable de N'Zonzi

Un dernier test avant le Community Shield, prévu la semaine prochaine contre Chelsea, qui a tourné à l'avantage des Andalous grâce entre autres à un bijou de Steven N'Zonzi. Le milieu récupérateur français s'est fendu d'une frappe du gauche limpide pour offrir ce succès prestigieux au club espagnol (1-2, 69e).

Avant ces deux buts, un autre Tricolore s'était mis en évidence. L'ancien Toulousain Wissam Ben Yedder, à la faveur d'une passe décisive remarquable pour Joaquin Correa (0-1, 49e), avait parfaitement lancé les siens lors de cette après-midi ensoleillée dans la capitale anglaise.