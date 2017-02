Amical - Argentine-Brésil le 9 juin à Melbourne

Un match amical de prestige entre l'Argentine et le Brésil, numéros 1 et 2 au classement Fifa, sera organisé au Melbourne Cricket Ground, d'une capacité de 100.000 places, le 9 juin à Melbourne en Australie, a annoncé la Fédération brésilienne de football jeudi. "Il n'y a pas de plus belle affiche en football que lorsque le Brésil rencontre l'Argentine, et cela se passera à Melbourne", s'est félicité le ministre australien du Tourisme, John Eren.