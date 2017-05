Bleus : Si Deschamps se passe de Benzema, "c'est pour le bien de l'équipe"

Ça n'a pas tardé. La première question à laquelle Didier Deschamps a été amenée à répondre jeudi après avoir annoncé sa sélection pour les matches de juin n'a pas concerné un joueur présent dans sa liste, mais bien une absence qui n'a surpris personne : celle de Karim Benzema. Au lendemain de la sortie médiatique de l'attaquant du Real Madrid dans L'Equipe, le sélectionneur s'était manifestement préparé à justifier son choix.

Et sa réponse n'a surpris personne là non plus. C'est la logique de groupe qui a primé, pas le critère de la performance sportive. "L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où on a réussi à arriver en finale, a-t-il lancé. Elle a continué d'être compétitive en qualifications. J'ai un groupe avec un équilibre, une harmonie. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai aussi incorporé de jeunes joueurs dont je considère qu'ils ont un fort potentiel, pour le présent et les futures échéances".

Kylian Mbappé lors de France - EspagneAFP

Dans son discours, Deschamps a très nettement mis en avant le collectif comme pour mieux répondre à la démarche individuelle de Benzema qui s'était plaint dans la presse de ne pas avoir eu d'explication sur sa situation. "Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans un cadre sportif, a-t-il insisté. J'ai toujours considéré que le collectif était au-dessus de tout. A chaque liste, je prends le temps d'analyser, de réfléchir avec mon staff. Je choisis, j'assume mes choix. C'est toujours dans le sens de ce que je pense bien pour l'équipe de France".

"Son "like" ? C'est pitoyable !"

Même si Deschamps avait indiqué après cette réponse en préambule de sa conférence de presse qu'il ne répondrait pas à d'autres questions sur Benzema, le sélectionneur a quand même été de nouveau interrogé sur le sujet. Un brin agacé, il a répété qu'il n'ajouterait rien. Jusqu'au moment où il a été invité à commenter le "like", effacé par la suite, de l'attaquant du Real sur un montage publié sur les réseaux sociaux.

Sur photo postée sur Instagram par le chanteur Booba, une connaissance de l'avant-centre du Real Madrid, on peut voir à la place de trois joueurs de l'Atlético dribblés par Benzema les visages de Deschamps, Valls, l'ex-Premier ministre qui s'était opposé au retour du Madrilène en Bleu, et Giroud, son rival en équipe de France. "C'est pitoyable", a commenté Deschamps. Qui ne devrait manifestement pas faire appel à l'avant-centre du Real tant qu'il sera sur le banc des Bleus.