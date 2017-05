Karim Benzema sur les Bleus : "C'est vrai que ce serait plus facile aujourd'hui de dire 'j'arrête'"

Karim Benzema n’a pas fini de faire parler. Que cela soit à propos de son talent hors-norme, dont le Real a largement profité mercredi dernier en demi-finale retour de la Ligue des champions, mais également de ses déclarations dans la presse. Ce mercredi, pour L’Equipe, l’international français a accepté de revenir longuement sur sa relation avec les Bleus et sur ses espoirs quant aux prochains mois.

"Je reste le meilleur buteur et le meilleur passeur en activité des Bleus", démarre bille en tête l’ancien Lyonnais, persuadé que ce n’est pas sur des critères sportifs qu’il est absent des listes de Didier Deschamps. Avec 27 buts et 17 passes décisives en 81 sélections, le Français veut faire passer un message : son passé en sélection mérite une explication franche avec le sélectionneur. Ce qu’il n’a pas eu jusqu’à présent, selon lui.

"Je n'attends plus rien. Il y a un sélectionneur. Il fait ses choix. Moi, je fais mes matches au Real. Je pense qu'il les voit…" explique-t-il. Avant de développer plus longuement : "Je n'ai pas été deux fois en équipe de France, mais 81 fois. Ce serait bien de me donner des explications. Si c'est pour le foot, c'est pour le foot. Si c'est pour autre chose, c'est pour autre chose. Mais qu'on me le dise en face, dans les yeux". Au passage, la communication de Noël Le Graët sur l’aspect "sélectionnable" de l’attaquant madrilène est largement égratignée, accusée d’être factice.

Deschamps / BenzemaAFP

" Ça arrangerait aussi beaucoup de monde que je prenne cette décision... "

Pour autant, Benzema n’a pas l’intention de lâcher. Surtout pas. Convaincu qu’il peut encore apporter aux Bleus, le Madrilène avoue qu’il serait plus simple pour lui de renoncer : "C'est vrai que ce serait plus facile aujourd'hui de dire : j'arrête. De dire ça parce que j'en ai assez vu et entendu ! Ça arrangerait aussi beaucoup de monde que je prenne cette décision…"

Au passage, Benzema évoque aussi son image publique et les commentaires politiques de Manuel Valls concernant son éventuelle convocation à l’Euro 2016 : "J'ai l'impression qu'on prend mon nom, qu'on le manipule dans tous les sens pour d'autres raisons que le foot et qu'on me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas".

Valbuena lourdement critiqué

Sans langue de bois, le protégé de Zinedine Zidane revient aussi sur l’affaire de la sextape, qualifiée de "mascarade", et sa relation avec Mathieu Valbuena. Et, visiblement, il n’a toujours pas digéré l’attitude de son ancien coéquipier. Surtout, il met en cause la version du joueur de l’OL affirmant que, pour l’instant, "on ne sait pas la vérité" : "Quand je l'entends dire maintenant qu'il est prêt à rejouer avec moi, qu'il ne m'en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui !"

Reprochant à Valbuena d’avoir changé d’attitude publique à son égard en fonction des événements, il demande simplement au joueur de l’OL "d’arrêter ses conneries". "Il dit qu'il n'aurait pas porté plainte s'il avait su que j'étais mêlé à cette histoire. Mais il se fout de la gueule du monde ! Il a pété les plombs ou quoi !"

Plus retenu en sélection depuis octobre 2015 et un match contre l’Arménie, Karim Benzema avoue quand même "penser" à la Coupe du monde en Russie en 2018. A un an de celle-ci, la liste que va donner le sélectionneur des Bleus jeudi pourrait donner une indication sur les chances réelles du Tricolore d’y figurer. Car, si Benzema n’y est pas là, peu probable qu’il y soit plus tard…