Lacazette de retour chez les Bleus, Benzema reste à l'écart

Alexandre Lacazette est là. Et pas Karim Benzema. Après les dernières sorties médiatiques de l'attaquant du Real Madrid, cela ne surprendra personne. Pour les trois matches de juin, dont un crucial Suède-France sur la route du Mondial 2018, Didier Deschamps a choisi une nouvelle fois de se passer des services de l'ancien Lyonnais, qui n'a plus été retenu en sélection depuis octobre 2015 et un match contre l’Arménie.

"J'ai un groupe où une dynamique s'est créé. J'ai aussi pu incorporer de jeunes joueurs, qui ont un fort potentiel. Je suis l'unique décideur. Je fais des choix dans un sens : le bien de l'équipe de France", a juste répondu le sélectionneur des Bleus, qui a composé un groupe élargi de 26 joueurs où Raphaël Varane, Kurt Zouma et Moussa Sissoko font aussi leur retour.

Le retour le plus symbolique reste celui d'Alexandre Lacazette. Convoqué pour la première liste post-Euro avant de se blesser, le buteur Lyonnais – auteur de 26 réalisations cette saison en L1 – n'a plus porté le maillot bleu depuis octobre 2015. L'heure a sonné de le revoir dans le groupe. La mise à l'écart de Benzema et la petite baisse de régime de Kevin Gameiro, qui n'a pas été retenu, ont joué aussi en sa faveur. : "Il est dans le bon état d'esprit. Et démontre beaucoup d'agressivité. Mais c'est aussi pour lui montrer qu'il fait partie de ce groupe France", s'est expliqué DD, qui comptera aussi sur Olivier Giroud et Kylian Mbappé pour le poste d'avant-centre.

Zouma de retour et un renouvellement générationnel qui se confirme

S'il a dû appeler plus d'éléments alors qu'il reste plusieurs échéances pour certains joueurs avec leur club avant ces matches, Deschamps peut se frotter les mains de compter sur le retour de cadres : Paul Pogba, Moussa Sissoko et Raphaël Varane. Au milieu, Tiémoué Bakayoko en fait les frais. Et en défense, il y a une petite surprise.

Si Adil Rami n'est pas là à l'inverse de Presnel Kimpembe, Kurt Zouma revient après avoir dû rester loin des Bleus pendant de longs mois en raison de sa grave blessure au genou juste avant l'Euro. Il a peu joué avec Chelsea. Mais Deschamps compte sur lui. Dans les couloirs, la paire Sidibé-Jallet a été préférée à droite à Bacary Sagna, actuellement blessé. Et à gauche, Lucas Digne profite du forfait de Layvin Kurzawa pour épauler Benjamin Mendy.

Cette liste confirme en tout cas le renouvellement générationnel initié en mars avec la présence des Mbappé, Kimpembe, Thauvin, Lemar et autres Tolisso. Et elle rappelle que certains sont dans une situation plus compliquée. Kingsley Coman et Anthony Martial sont ainsi encore sur la touche tout comme Steve Mandanda, qui ne joue pas à Crystal Palace. "Je ne suis pas inquiet. Ils ont eu une saison difficile", a glissé Deschamps au sujet des deux premiers. Il n'empêche : ils vont devoir se remettre dans le bon sens pendant l'été pour revenir dans le jeu de cartes du patron des Bleus. Pour Benzema, c'est encore une autre histoire.