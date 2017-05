Benzema : "Le dernier qui m'a paru aussi fort et précoce que Mbappé ? Neymar"

La dernière fois que Karim Benzema a parlé de Kylian MBappé, c'était le 24 mars dernier, sur RMC. La presse madrilène s'enflammait déjà à l'époque sur le jeune attaquant monégasque de 18 ans, qui allait fêter le lendemain sa première sélection en équipe de France, au Luxembourg, avant d'être titularisé quelques jours plus tard face à l'Espagne.

Benzema : "Il faut que Mbappé s'installe dans la durée"

"On m’a dit que c’était un phénomène, un très bon joueur. Franchement, je ne l’ai pas encore vu", confiait ainsi Karim Benzema, qui a visiblement allumé sa télévision depuis. "C'est un phénomène pour son âge. Mais il faut qu'il s'installe dans la durée, prévient ce mercredi le numéro 9 du Real Madrid dans les colonnes de l'Equipe. Au début, ça va vite dans les superlatifs (...) Il faut garder le même niveau quand tu grandis et dans la difficulté. C'est là que tu vois si tu peux passer un palier, encore plus si tu es dans un très grand club, ou si tu restes un bon joueur comme il y en a eu beaucoup par la suite après avoir brillé très jeune."

Soucieux de ne pas s'enflammer sur celui que la presse madrilène annonce d'ailleurs comme une possible recrue estivale du Real Madrid, Karim Benzema convient toutefois volontiers que "ce que Mbappé fait aujourd'hui, en Ligue 1 et encore plus en C1 dans le très beau parcours de Monaco, reste exceptionnel." Et quand l'Equipe lui demande quel est le dernier joueur à lui avoir paru aussi fort et précoce à ce niveau, la réponse de Benzema est aussi limpide qu'une feinte de frappe de Mbappé : "Neymar". Le meilleur espoir de Ligue 1 appréciera.