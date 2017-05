Equipe de France : L'arbitrage vidéo, l'autre retour pour affronter le Paraguay et l'Angleterre

L'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée lors des matches amicaux de l'équipe de France contre le Paraguay et l'Angleterre, les 2 et 13 juin à Rennes et Saint-Denis, a annoncé jeudi la Fédération (FFF).

Cette aide technologique avait déjà été essayée pour la première fois en France lors du match amical perdu 2-0 face à l'Espagne le 28 mars au Stade de France. L'arbitre avait alors annulé un but français et validé les deux buts espagnols en prenant appui sur l'assistant vidéo, posté dans un car régie à proximité du stade.

Vidéo - L’arbitrage vidéo fait débat chez les Bleus 01:55

La vidéo, à l'état d'expérimentations ponctuelles pendant deux ans depuis mars 2016, pourra aider l'arbitre central dans quatre cas : après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct et pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné.

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, avait lancé le 26 avril que "l'arbitrage vidéo" serait "utilisé" durant la Coupe du monde 2018 en Russie.