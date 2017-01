Mercato : Leverkusen (Bundesliga) recrute le Jamaïcain de Genk Leon Bailey

L'attaquant jamaïcain de Genk (Belgique) Leon Bailey, 19 ans, s'est engagé avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2022, a annoncé mardi le club allemand. L'indemnité de transfert est estimée par les médias allemands à 12 millions d'euros. Le Bayer Leverkusen, actuellement neuvième du championnat d'Allemagne avec 24 points, est toujours en course en Ligue des champions et affrontera l'Atletico Madrid en 8e de finale.

"Avec Leon Bailey, nous venons une nouvelle fois de nous attacher un joueur très prometteur sur le long terme", s'est félicité le directeur sportif du club allemand Michael Schade. "Ce jeune garçon était également sur la liste de plusieurs autres clubs européens, et nous sommes d'autant plus heureux d'avoir réussi à devancer cette rude concurrence".

L'ailier gauche jamaïcain était arrivé dans à Genk en début de saison, en provenance du club slovaque de Trencin. Il avait signé un contrat jusqu'en 2020, et a brillé lors de la première partie de saison. "Le Bayer 04 est un bon club, a déclaré Bailey. Ici je voudrais passer un palier, Leverkusen est connu pour être un club où l'on peut se développer. Et le football que l'on joue ici est attractif, il me plaît". Ce transfert s'inscrit dans la réflexion de Leverkusen sur le remplacement de son jeune attaquant international Julian Brandt, qui aura le droit de quitter le club en 2018 pour 20 millions d'euros, selon une clause de son contrat.