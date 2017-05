David Villa prolonge l'aventure avec New York City

"Je suis si content dans cette ville et dans ce club, je suis en forme et je peux faire des choses sur le terrain - je ne suis pas prêt à aller sur le banc de touche", a déclaré l'ancien buteur du Barça et de Valence, âgé de 35 ans et arrivé au club en 2014. Le joueur champion du monde avec la "Roja" en 2010 s'épanouit aux Etats-Unis, où il a notamment été élu "MVP" (meilleur joueur) de la saison dernière de MLS. Villa a inscrit 46 buts en 70 apparitions sous le maillot bleu ciel du New York City. Il a débuté la saison en cours sur le même rythme élevé, avec cinq buts en sept matches, dont un de 48,9 mètres contre Philadelphie mi-avril.

Vidéo - Plein d'instinct, le lob de Villa du milieu de terrain va vous en mettre plein les yeux 01:14