David Villa prolonge le plaisir avec le New York City FC

Recrue phare du New York City FC en 2015, l'année de son arrivée en MLS, David Villa s'épanouit de l'autre côté de l'Atlantique et a décidé de prolonger le plaisir d'un an, soit jusqu'en décembre 2018.

Âgé de 35 ans, l'Espagnol est le meilleur buteur de la jeune histoire de la franchise entraînée par Patrick Vieira, ainsi que son capitaine. "Il y a trois ans, nous avons débuté un très beau projet pour construire cet incroyable club et ils m'ont choisi pour être leur capitaine, ce dont je suis toujours très fier d'être encore aujourd'hui, a confié "el guaje" sur le site du NYCFC. Je suis vraiment heureux ici dans la ville et au sein du club, je me sens bien physiquement et je peux encore faire des choses sur le terrain. Je n'ai pas encore envie de raccrocher, c'est pourquoi continuer ici et signer ce nouveau contrat a été une décision très facile pour moi."

Cette saison, David Villa a déjà inscrit 5 buts en MLS, dont ce but merveilleux ci-dessous face au Philadelphia Union le 15 avril dernier.