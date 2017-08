La MLS "vraiment proche" d'approuver la franchise de Beckham

"Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment proche" de valider la création de l'équipe de David Beckham. Ces propos sont signés Don Graber, le patron de la MLS, dont les propriétaires ont donné leur feu vert pour une approbation préliminaire.

"Nous n'annonçons pas (la naissance de la franchise de, ndlr) MLS Miami aujourd'hui, a avancé Graber, mais je suis confiant sur le fait qu'on sera capable de le faire à un moment, peut-être à la fin de l'été", a-t-il lancé. Avant d'ajouter : "Notre conseil a dit que nous sommes prêts. David a encore quelques détails à finaliser."

La MLS a également annoncé que David Beckham ne serait pas l'actionnaire majoritaire de son futur club, confiant ce rôle à un banquier d'affaires déjà actionnaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly.

La saga de plus de trois ans et demi semble toucher à sa fin, après la résolution d'un des dossiers les plus épineux en juin, celui du projet de construction à Miami d'un stade de 25000 places pour 268 millions d'euros, préalable à l'apparition d'une nouvelle franchise en MLS.