Ne manquez pas La Lucarne, le seul festival de cinéma consacré au football, du 11 au 14 mai à Paris

Le festival La Lucarne revient pour une 5e édition qui s’annonce une nouvelle fois passionnante. Rendez-vous est pris au Louxor pour la soirée de lancement, le 11 mai, puis au Point Ephémère, du 12 au 14 mai, pour assister au seul et unique festival de cinéma consacré au football en France.

Au programme, des projections de fictions et documentaires internationaux suivies de débats en présence d’invités issus des mondes du cinéma et du football, une exposition et différentes animations, le tout pour la modique somme de 5 euros la séance. La Lucarne a pensé à tout : le popcorn est offert !

Cette année, pas moins de sept films sont programmés et tous embrassent la thématique de cette édition 2017 : "foot et politique". Vous aurez donc droit à une révolte populaire en Martinique, des supporters excentriques au Maracanã, la fabuleuse aventure de Swansea, l’Olympiakos et ses petites affaires, les coulisses du Dynamo Dresde, les immigrés en difficulté de l’Afro Napoli United et la Mondialette des Collègues.

