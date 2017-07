Neymar annule un événement en Chine pour "gérer son transfert"

C'est un nouvel élément qui risque de faire frémir les supporters parisiens et barcelonais. Neymar a été contraint d'annuler un événement prévu le 31 juillet à Shanghai pour pouvoir "négocier son transfert" d'après un communiqué de Ctrip, agence de tourisme en charge de ce rendez-vous, publié sur le réseau social chinois Weibo. De quoi renforcer un peu plus les rumeurs envoyant avec de plus en plus d'insistance ces dernières heures l'attaquant brésilien vers le Paris Saint-Germain.

Actuellement en tournée aux Etats-Unis avec le FC Barcelone, Neymar va rejoindre la Chine à partir de dimanche, au lendemain du premier clasico de la saison entre le Barça et le Real. Mais l'attaquant de 25 ans va voir son périple raccourci, son agenda étant déjà amputé d'un rendez-vous. "Le joueur et son équipe travaillent actuellement sur un transfert et ils ne peuvent promettre d'être à Shanghai", indique le communiqué.

Si Ctrip vend clairement la mèche sur les négociations en cours dans le clan Neymar, elle n'assure en rien la conclusion de l'affaire entre le Brésilien et le Paris Saint-Germain, qui n'est par ailleurs pas cité dans le communiqué.

Un événement qui n'avait pas l'autorisation du joueur ?

Alors que les réseaux sociaux se sont instantanément enflammés à la suite de cette annonce, le journaliste brésilien Marcelo Bechler a pour sa part assuré que la raison de l'annulation était toute autre. Premier à avoir annoncé la venue de Neymar dans la capitale française, Bechler a indiqué que selon l'entourage du joueur, cet événement n'avait pas "l'autorisation et le consentement" du Brésilien, qui se rendra malgré tout en Chine pour des obligations marketing pour sa marque et avec le Barça.

Le flou règne décidément dans chacune des informations autour du feuilleton de ce mercato 2017.