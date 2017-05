OM : Comment Morgan Sanson a complété le puzzle phocéen

Dans sa saison en deux actes, l'Olympique de Marseille souhaite conclure par un happy end. Actuellement sixième, deux points derrière Bordeaux accroché à Saint-Etienne vendredi, l'équipe de Rudi Garcia a la main sur une qualification en Ligue Europa. Reste encore à maitriser dimanche le roc niçois, galvanisé par son succès probant contre le PSG le week-end dernier (3-1). Si sa place actuelle au classement pourrait lui ouvrir dans tous les cas les portes des joutes continentales si le PSG remporte la Coupe de France, Marseille ne saurait s'en contenter. Avec une dynamique plutôt favorable (aucune défaite depuis la fessée reçue fin février par Paris), le club phocéen a des atouts pour cette lutte finale. L'un des premiers se nomme Morgan Sanson.

L'ancien Montpelliérain est un des grands bonhommes de la deuxième partie de saison de l'OM. Arrivé comme première recrue de l'hiver sur la Canebière, le milieu de terrain est "l'homme qui tombe à pic" de la saison marseillaise. L'arrivée du joueur de 22 ans a comblé une grosse partie des manques criants de l'équipe lors des premiers mois de la saison. Non, Sanson n'a pas révolutionné le jeu proposé par les Olympiens. Certains joueurs, par leur talent, détruisent le jeu de leur escouade pour mieux le remodeler à leur guise. Sanson, lui, s'est fondu dans le moule pour faire passer un, voire plusieurs caps à un collectif certes plein d'envie, mais encore en difficulté au moment de concrétiser.

La gauche caviar

Par sa présence dans l'entrejeu phocéen, l'international espoir a apporté sa vision du jeu et toute sa vista. Son association avec Maxime Lopez a équilibré le milieu de l'OM, lui apportant le chainon manquant entre sa défense et son trio offensif. Visuellement, comme dans les chiffres, il se porte bien mieux avec son serial passeur : plus de ballons joués par match, de possession (4e du championnat), de danger offensif, et surtout plus de points marqués.

Positionné à la gauche du milieu à trois de Garcia, Sanson a consolidé sa place de meilleur passeur de Ligue 1 cette saison avec ses sept caviars sous le maillot blanc et bleu en 2017. Sept offrandes en 15 rencontres et seulement 12 titularisations, des statistiques qui le placent dans l'élite de catégories en Europe. Dans sa volonté de se projeter toujours vers l'avant, le milieu de terrain abreuve ses attaquants de ballons de qualité, synonymes d'autant d'occasions de but pour le trio Payet – Gomis – Thauvin. Sanson n'a d'ailleurs été passeur décisif que pour un but de ce trident. La bonne forme de Florian Thauvin n'est d'ailleurs pas anodine aux prestations réussies de la plaque tournante du jeu marseillais. Sur ses 10 buts depuis la venue de Sanson à l'OM, quatre viennent d'un service de celui-ci.

Nice, un test pour se jauger

De la bonne tenue de Sanson et de ceux qu'il fait briller dépend en bonne partie la place finale des Marseillais à la 38e journée. Dans le premier chapitre du Champions Project phocéen, une qualification européenne ne peut être que la seule issue. Un bon résultat contre le Gym l'en rapprocherait. Pour Sanson, l'enjeu est même double : affirmer un peu plus sa place comme un des patrons phocéens, et se tester dans un match à enjeu, ceux dont l'OM veut redevenir un des grands acteurs.

Titulaire contre l'OL dès la semaine de son arrivée, resté sur le banc contre le PSG, et encore à Montpellier pour les matches contre Monaco, il n'a pas encore pu se frotter avec ses véritables armes contre le Top 4 de Ligue 1 avec sa nouvelle tunique. La réception du voisin niçois est une occasion rêvée pour s'affirmer un peu plus comme celui qui était la pièce manquante du puzzle phocéen.