Placé en détention, Angel Villar démissionne de la FIFA et de l'UEFA

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) Angel Villar, placé en détention provisoire pour des soupçons de détournements de fonds et d'abus de confiance, a démissionné de ses postes de vice-président de la FIFA et de l'UEFA, ont annoncé jeudi les deux instances. Angel Maria Villar a été arrêté le 18 Juillet et placé en détention, soupçonné d'avoir créé et bénéficié, depuis des années, d'un large réseau de corruption dans le football espagnol. Sont également impliqués et placés en détention dans cette affaire son fils Gorka et Juan Padron, vice-président de la RFEF.

Mardi, M. Villar a été suspendu pour un an par le Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol.

"M. Villar a démissionné de son poste de vice-président senior de la FIFA", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fédération internationale. L'Espagnol a également démissionné mercredi "de ses fonctions de vice-président de l'UEFA et de membre du Comité exécutif de l'UEFA, avec effet immédiat", a indiqué de son côté l'instance européenne dans un communiqué.

Un vaste système de corruption

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, "a accepté la démission de M. Villar Llona et l'a remercié pour ses nombreuses années au service du football européen", a ajouté l'UEFA.

Selon la justice espagnole, M. Villar aurait mis en place une structure qui permettait de détourner des fonds au profit de ses proches ou de lui-même. Ce réseau permettait ainsi d'utiliser les matches de l'équipe espagnole au profit de la société de conseils de son fils Gorka. De même, il aurait utilisé la RFEF pour accorder des prestations aux présidents d'associations régionales.

Son placement en détention a été un nouveau coup dans le football espagnol déjà touché par les scandales de fraude fiscale présumée impliquant des joueurs comme Cristiano Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid comparaîtra le 31 Juillet pour une fraude fiscale présumée estimée à 14,7 millions d'euros.