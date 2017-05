Barrages L1/L2 : Lorient et Troyes, deux équipes aux trajectoires opposées

Le contexte

Lorient et Troyes inaugurent le retour du barrage entre une équipe de Ligue 1 et une formation évoluant un cran en dessous. Une première depuis 1993. Pour les Merlus, cela représente une réelle opportunité. Celle de sauver leur place dans l'élite après y avoir passé les onze dernières années. Une stabilité mise en danger par une saison particulièrement difficile dont le club breton a longtemps pensé qu'elle lui serait fatale.

Pour autant, et c'est là tout le paradoxe, les Bretons doivent aussi digérer le scénario de la dernière journée de L1. Et cette vingtaine de minutes où les hommes de Bernard Casoni ont cru avoir définitivement sauvé leur peau. Jusqu'à l'égalisation de Caen face au PSG dans les arrêts de jeu (1-1).

Jimmy Cabot (Lorient) à l'issue de la 38e journée de Ligue 1.Getty Images

Les Aubois pourraient, eux, être plus amers, dans la mesure où cette troisième place de Ligue 2 aurait assuré leur promotion au cours des 23 dernières saisons. Mais à les écouter, il n'en est rien. Il faut dire qu'à l'étage inférieur aussi, la 38e journée a été des plus mouvementées. L'ESTAC a arraché sa place de barragiste dans les derniers instants d'un match gagné sur le fil à Sochaux (2-3).

Un an après avoir quitté la Ligue 1, les Troyens ont donc l'occasion de la retrouver. Et de perpétuer ainsi une vieille tradition. Celle qui consiste à faire l'ascenseur entre l'élite du football français et son antichambre.

Le joueur à suivre

L'espoir de maintien du FC Lorient repose en grande partie sur les épaules de Benjamin Moukandjo. L'attaquant a terminé la saison de Ligue 1 avec 13 buts au compteur, le meilleur total de son équipe. Mais surtout, son pic de forme au cours de la seconde partie du championnat a correspondu avec le redressement du club breton. Ce n'est pas un hasard non plus si, privés du Camerounais, les hommes de Bernard Casoni ont trébuché dans la dernière ligne droite en ne prenant que 2 points sur 12 possibles. Touché aux adducteurs depuis quinze jours, Moukandjo effectuera justement son retour à la compétition face à Troyes.

Bnejamin Moukandjo célèbre son but face à Caen avec le public lorientaisAFP

Ils ont dit

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient :

" A mon arrivée, j'aurais signé pour faire les barrages à la fin du championnat. On y est. Je suis programmé pour ça. "

Karim Azamoum, joueur de Troyes :

" On doit être performant face au 18e de Ligue 1. On n’a pas de complexe à faire devant eux. On les respecte mais on sait qu’on peut les battre. "

Trois stats à avoir en tête

2. Troyes esl la deuxième meilleur formation de Ligue 2 à domicile. Les Aubois n'ont perdu que deux matches sur les 19 disputés cette saison devant leur public. Et pris 43 points sur 57 possibles.

3. Lorient n'est, à l'inverse, pas à l'aise hors de ses bases cette saison. Les Merlus n'ont remporté que trois succès à l'extérieur en Ligue 1 (pour 2 nuls et 14 défaites).

71. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'histoire montre que les représentants de l'élite ont beaucoup de mal à assurer leur maintien. 71% des clubs de Ligue 2 ont accédé à la division supérieure via un barrage proposant une formule similaire à celle de la saison actuelle.

Face-à-face

Face-à-face Lorient a, dans l'histoire récente, pris le meilleur sur Troyes. Les Bretons ont remporté trois des quatre dernières confrontations entre les deux clubs au cours des saisons 2012-13 et 2015-16. Le dernier succès des Aubois remonte au 24 février 2007.

27 février 2016 - Troyes - Lorient : 0-1

7 novembre 2015 - Lorient - Troyes : 4-1

19 janvier 2013 - Lorient - Troyes : 3-2

25 août 2012 - Troyes - Lorient : 2-2

24 février 2007 - Troyes - Lorient : 3-0

Notre avis

Troyes a réalisé une fin de saison pleine de promesse. Emmenés par l'inoxydable Benjamin Nivet, 40 ans, et Adama Niane, meilleur buteur de L2 avec 23 réalisations, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont une chance réelle de monter. Néanmoins, si Lorient a peiné à s'exprimer cette saison, le club breton dispose d'un effectif de qualité, rempli de joueurs d'expérience. En jouant à leur niveau, celui d'une équipe de Ligue 1 capable de battre Lyon à deux reprises en championnat, les Merlus devraient s'en sortir.