Premier League - Watford : Marco Silva nommé entraîneur

Marco Silva, 39 ans, succède à l'Italien Walter Mazzarri à la tête des "Hornets" pour devenir le neuvième manager de Watford, 16e de Premier League, en cinq ans. Le technicien portugais avait rejoint Hull en janvier avec l'objectif de maintenir le club en Premier League. S'il n'est pas parvenu à assurer le maintien des "Tigers", sa cote s'est envolée en Angleterre, où il était devenu un entraîneur convoité.

"Marco était l'un des entraîneurs les plus convoités de Premier League", s'est réjoui le président de Watford Scott Duxbury. "Son pédigree et son potentiel parlent pour lui, tout comme ses accomplissements ailleurs en Europe ou son travail avec Hull City", a ajouté le dirigeant. Silva a notamment entraîné le Sporting Portugal et l'Olympiakos Le Pirée. Il a remporté la Coupe du Portugal en 2015 avec le premier et a été sacré champion de Grèce en 2016 avec le second.