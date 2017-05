Chelsea annule sa parade après l'attentat de Manchester

"A la lumière de ces événements tragiques, nous pensons qu'il est inapproprié de maintenir la parade du titre", a écrit Chelsea dans un communiqué publié sur son site. "Nous ne voulons en aucun cas détourner des ressources importantes en tenant un événement supplémentaire dans les rues de Londres", explique le club. La décision a été prise à la suite de l'annonce par le gouvernement du renforcement de l'état d'alerte terroriste à son niveau maximal, précise Chelsea, qui doit aussi disputer la finale de la Coupe d'Angleterre samedi à Wembley contre Arsenal.

Le club de l'ouest de Londres "va aussi faire un don pour les victimes" et ses joueurs porteront un brassard noir samedi. "Nos pensées vont aux victimes, leurs familles et amis", écrit Chelsea. L'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique a fait 22 morts et 59 blessés lundi soir à la sortie d'une immense salle de concert à Manchester. La Première ministre Theresa May a dans la foulée annoncé mardi que le pays était placé en état d'alerte "critique" et que l'armée allait être déployée dans des endroits stratégiques pour appuyer la police.