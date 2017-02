Mercato - Et si Rooney quittait Manchester… avant le mois de mars ?

Il n'a plus été titulaire en Premier League depuis le 17 décembre. Jeudi, pour la réception de Saint-Etienne en Ligue Europa, il ne figurait même pas dans le groupe de Manchester United. La situation de Wayne Rooney dans le nord de l'Angleterre se dégrade semaine après semaine. Après plus de douze saisons sous le maillot des Red Devils, il pourrait quitter la Premier League dans les jours qui viennent.

L'article du Telegraph

C'est le Telegraph qui balance cette petite bombe dans son édition du jour. Le quotidien britannique annonce que l'attaquant anglais serait la cible prioritaire du Guangzhou Evergrande et du Beijin Guoan. Ils lui proposeraient un salaire mirobolant de 37 millions d'euros annuels. Si un départ cet été reste plus probable, Rooney serait désormais sensible aux intentions des clubs chinois. Ses difficultés actuelles à Man U le pousseraient à réfléchir à un départ immédiat. Le marché chinois fermera ses portes le 28 février prochain. Et le Telegraph estime qu'un transfert de dernière minute n'est absolument pas à exclure.