PSG, Real Madrid, 93 millions d'euros et… Aubameyang : le cas Aguero affole le Royaume-Uni

Dans un passé pas si lointain, il était bien difficile d'imaginer l'avenir de Manchester City sans Sergio Aguero. Avec ses 50 buts en deux saisons de Premier League (2014/2015, 2015/2016), l'ancien gendre de Diego Maradona s'est longtemps imposé comme l'arme offensive numéro 1 des Skyblues. Et puis Gabriel Jesus a débarqué cet hiver. La nouvelle sensation de 19 ans a enchaîné trois titularisations en quatre matches depuis son arrivée, quatre buts et deux passes décisives. Suffisant pour reléguer sur le banc l'avant-centre argentin.

Aguero n'a pas caché son spleen après la victoire face à Swansea dimanche (2-1), une rencontre qu'il a débutée sur le banc : "Il me reste trois mois pour faire de mon mieux et aider l’équipe, nous verrons ensuite de quoi mon avenir sera fait. […] Le club décidera si j’ai toujours ma place ici ou non." Il n’en fallait pas plus pour que sa situation fasse la une de tous les tabloïds du Royaume-Uni. Voilà assurément l'un des dossiers qui agitera le prochain mercato estival si sa situation n'est pas clarifiée d'ici là.

Le Real, principal concurrent du PSG

Le Daily Mail a d'ores et déjà annoncé que le PSG était intéressé par l'Argentin. Le tabloïd avance que Patrick Kluivert discute depuis trois mois avec les dirigeants de Manchester City. Rien d'étonnant puisque Paris se cherche un autre buteur et qu'une opportunité telle que celle-ci se présente rarement sur le marché des transferts. Mais la concurrence sera féroce.

Chelsea et l'Inter sont aussi sur les rangs pour l'accueillir. Le club lombard serait même prêt à lui offrir 350 000 euros par semaine pour le séduire. Le Daily Express annonce de son côté que le principal concurrent du PSG dans ce dossier reste le Real Madrid. Voilà plusieurs saisons que les Merengue ont Aguero dans le viseur et il est tout à fait naturel de voir la rumeur refaire surface alors que l'ancien buteur de l'Atlético traverse une zone de turbulences.

Aubameyang, le choix par défaut

Ce mardi, la BBC croit savoir que City ne compte pas se séparer de celui qui lui a offert le titre en 2012 et à la dernière minute de la dernière journée de Premier League. Aguero vient de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2020 et un départ ne serait pas du tout à l'ordre du jour. Mais comme tout se négocie et que chaque joueur a un prix, le très sérieux et très vénérable Times estime, quant à lui, que City n'envisagera un départ que si les courtisans mettent au moins 93 millions d'euros sur la table.

Le Sun, aux informations nettement plus contestables, avance déjà le nom du potentiel remplaçant d'Aguero à Manchester City. Il s'agit du buteur de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Stéphanois ne serait que le troisième choix des Citizens. Mais comme Lionel Messi devrait rester fidèle au Barça et Antoine Griezmann donner sa préférence à Manchester United, PEA est la cible prioritaire des Citizens. Manchester City, le PSG et les autres n’en sont qu'au début des hostilités. Mais il est certain que ce dossier devrait tenir en haleine le Royaume-Uni durant quelques mois encore.