50 buts en 2016 : A Manchester, Ibrahimovic démontre qu'il peut être aussi déterminant qu'au PSG

Faire des abdos dans la neige est une bonne manière de préparer le Boxing Day. En tout cas, ça a réussi à Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a régalé pour son premier match des fêtes cher au football anglais ! Un but, deux passes décisives et un match plein dans le jeu, l'ancien Parisien a été l'un des hommes de la rencontre avec Paul Pogba pour permettre à Manchester United de signer sa quatrième victoire de rang en Premier League contre Sunderland (3-1).

Zlatan Ibrahimovic pouvait difficilement signer une première plus réussie pour un Boxing Day. Ses deux passes décisives sont ses deux premières depuis son arrivée en Premier League. Et son but vient encore confirmer son excellente forme actuelle. C’est simple : Ibra est en train de devenir aussi déterminant à Manchester United qu'il pouvait l'être au PSG. Et il le fait à 35 ans ! Beaucoup pensaient pourtant qu'il allait se casser les dents en Premier League. Qu'il n'avait plus les jambes et le physique pour lutter dans un championnat aussi concurrentiel. Il démontre clairement le contraire.

Zlatan Ibrahimovic face à SunderlandAFP

Il peut rejoindre Messi cette année en club

Sur ses 10 dernières sorties avec United toutes compétitions confondues, Ibrahimovic affiche un rendement de très haut vol : 11 buts et 3 passes. En Premier League, il n'est resté muet que lors d'un seul match lors de ses sept dernières rencontres. Bluffant. Auteur de 12 réalisations cette saison en PL, il a d'ailleurs déjà fait mieux que le meilleur buteur de Manchester la saison dernière (11 pour Martial). S'il a connu une période plus compliquée en septembre et en octobre, l'âge ne semble actuellement pas avoir d'effet sur lui.

Vidéo - Mourinho : ''Zlatan sera là la saison prochaine" 01:20

Deuxième meilleur buteur de la saison en championnat derrière Diego Costa (13 buts), le natif de Malmö conclut d’ailleurs tout simplement une année d'exception. Ce lundi, Ibra a marqué son 50e but toutes compétitions confondues avec le PSG et Manchester United. Il a ainsi égalé son année la plus prolifique (2012). En club, seul Lionel Messi a fait mieux que lui cette année. Et il lui reste un match le 31 décembre prochain face à Middlesbrough pour tenter de rejoindre le quintuple Ballon d'Or. Rien que cela. Ses détracteurs l’ont compris : Ibrahimovic n'est pas fini. Et il est en train de démontrer que la Premier League peut aussi être son royaume.