Alli, cette pépite qui n’en finit plus de briller

Il était écrit que seul un héros pourrait faire tomber la machine Chelsea, lancée à grande vitesse vers le record de victoires consécutives en championnat d'Angleterre. Ce mercredi, le héros a pris les traits d’un gamin de 20 ans. Un gamin qui ne cesse de grandir au point d’être aujourd’hui l’un des joueurs les plus décisifs de Premier League. Dele Alli, auteur d’un doublé de la tête pour faire chuter le leader de Premier League, a encore prouvé à quel point la réputation qui le précède n’a rien d’usurpée.

Ce grand fan de Steven Gerrard n’en finit plus de porter Tottenham sur ses frêles épaules. Sur les quatre derniers matches des Spurs, le milieu de terrain a marqué sept fois. Simplement monstrueux.

Une feuille de stats déjà équivalente à celle de la saison passée

Mais l’influence du joyau anglais va bien au-delà de ses réalisations. Box-to-box moderne, Alli s’est glissé dans le costume de créateur ce mercredi, dans le 3-4-2-1 mis en place par Pochettino pour contrer le 3-4-3 d’Antonio Conte. Et il lui va comme un gant. Joueur de transition par excellence, l’ancien de MK Dons a fluidifié le jeu des Spurs et a su se projeter aux moments opportuns pour aller tromper Thibault Courtois (45e, 54e).

Beaucoup plus mature dans son jeu, Alli va désormais droit au but. Et ça paye. La saison passée, en 33 matches de championnat, le milieu des Spurs avait marqué à 10 reprises et délivré 9 "assists". Cette saison, après 20 journées, son compteur est à 10 buts et 2 passes décisives. Preuve que l’Anglais est en avance sur son temps de passage. Tottenham et les Three Lions peuvent sourire : le prodige Alli continue de grandir. Et à un rythme que certaines légendes anglaises ne renieraient pas.