Antonio Conte (Chelsea), l’homme qui fait les mille pas

Si vous allez voir un match de Chelsea à Stamford Bridge, mieux vaut s’y rendre à l’avance, au risque de laisser passer de nombreuses rames archibondées à la station de Earls Court ou de devoir marcher lorsque votre bus aura été détourné de sa route habituelle sur Kings road à cause des barrages de police. Mais le périple vaut le détour.

Sans être le stade le plus bruyant d’Angleterre, the Bridge, comme on le surnomme, est devenu la place forte du football londonien lors des quinze dernières années où les légendes ont encore leur nom sur des banderoles : celle de John Terry ("JT Captain Leader Legend"), Frank Lampard ("Super Frankie Lampard") ou encore celle, orange, de Didier Drogba ("Drogba legend"). Au rythme où vont les performances de N’Golo Kanté, le Français devrait bientôt avoir la sienne (proposition : « Little big man » ?) tant l’ancien joueur de Leicester est devenu l’un des chouchous du public de Fulham road.

Un volcan en éruption plusieurs fois dans la même soirée

Trois jours après sa demi-finale de Cup à Wembley qui emporta Tottenham (4-2) grâce à l’entrée de son magicien, Eden Hazard, Chelsea accueillait la nouvelle équipe de Claude Puel, Southampton. La rencontre s’est finie sur le même score que les Spurs. Et si les Saints ont affiché le visage qui vaut déjà une belle réputation au technicien français, ils ont été punis à chaque fois que les Blues l’avaient décidé. Dès ses premières touches, absolument magistrales, Hazard laisse très vite comprendre que ce match sera le sien, Kanté donne l’impression d’avoir retrouvé ses jambes depuis qu’il a reçu le trophée PFA Player Of The Year et Diego Costa retrouve enfin le chemin des filets, ses deux premiers buts en huit rencontres.

Antonio Conte et N'Golo Kanté (Chelsea)Getty Images

Mais la star de la soirée, et principale attraction de ma visite, est un autre homme. Il ne porte pas de crampons fluo mais un costard noir Dolce & Gabbana et des chaussures reluisantes sur l’herbe verte. Antonio Conte n’est pas du genre à rester assis sur son banc, façon Arsène Wenger, ni les mains dans les poches le long de la ligne de touche, version Jose Mourinho. L’Italien est un volcan qui entre en éruption plusieurs fois dans la même soirée. Il piétine les quatre coins de sa zone technique à laquelle il échappe souvent.

L’expression voudrait qu’il fasse les cent pas, mais l’Italien en fait beaucoup plus sur le long de la ligne de touche. Le manager des Blues ne tient pas en place. Pas plus de dix secondes immobile. Il s’assoit rarement sur son banc, ce qui oblige ses assistants à se lever pour lui parler. Il trépigne, mime les actions, agite les bras, souvent dans deux directions différentes. C’est un ballet à lui seul, un chef d’orchestre qui demande de ses joueurs une partition jouée à la perfection. Il ne manque que la musique, un opéra italien de préférence : la Traviata ou Rigoletto de Verdi.

Si j’étais une TV, je placerais une camera derrière Conte et le filmerais tout le match avec, en sous-titres, tout ce qu’il dit. Conte est un spectacle à lui tout seul dont se régale les spectateurs assis aux premiers rangs de la East Stand. L’Italien passe son temps à parler, crier, hurler le nom de ses joueurs qui ne l’entendent pas la plupart du temps. Pour les repositionner, les réprimander ou les insulter, parfois. "Vaffanculo !" (de la contraction "vai a fare in culo" dont je vous passe la traduction) est l’une des nombreuses expressions qu’il lâche dans son italien natal, lui le gamin de Lecce, lorsqu’il se retourne vers son banc de colère.

La 4e arbitre a attendu la 79e minute pour lui demander de rester dans sa zone technique

Conte est un perfectionniste qui ne laisse rien passer, allant jusqu’à arrêter le jeu à l’entraînement lorsque l’un de ses joueurs est à 80 centimètres de la position qu’il souhaite le voir occuper. Contre Southampton, il replace sans cesse ses joueurs, fait remonter sa défense tout en remontant avec elle le long de la ligne de touche. Il s’en prend à Cahill, à Moses, reproche à Courtois de ne pas s’imposer dans les airs, à David Luiz de rendre un ballon aérien directement à l’adversaire. C’est peut-être ce qui effraie le quatrième arbitre à rappeler à l’ordre le technicien italien qui parcourt parfois quinze mètres en dehors de sa zone technique sous les yeux médusés d’un Claude Puel devenu presque timide. Mardi, Kevin Friend a attendu la 79e minute pour aller demander à Conte de rester dans son périmètre pour le voir ressortir de celle-ci pas plus de cinq secondes plus tard…

Conte - Chelsea - 2017Imago

A 3-1 et 5 minutes à jouer, il hurle et s’énerve encore. Chelsea, dont on vante l’aspect défensif, a concédé au moins un but lors des onze dernières journées. Conte applique alors sa "spéciale" : sortie de Moses, entrée d’un défenseur central, passage d’une défense à trois à quatre avec Azpilicueta qui glisse sur le côté droit. D’habitude, c’est Zouma. Cette fois, c’est Terry. Huit jours après l’annonce de son départ du club où il a passé deux décennies, l’Anglais a été ovationné par Stamford Bridge. Quelques minutes plus tôt, c’étaient les supporters de Southampton, nichés dans la célèbre Shed End, la tribune sud située derrière l’un des buts où il fallait jadis montrer patte blanche – et ce n’était pas qu’une expression – pour y entrer… C’était les fans des Saints, disais-je, qui avaient scandé le nom de Terry sur un air qui ne ferait pas plaisir à sa femme ni à son ex-meilleur ami, l’ancien défenseur de Chelsea et de la sélection Wayne Bridge : "John Terry, you cheated on your wife !" ("JT, tu as trompé ta femme !"). C’est une autre manière de saluer la carrière du capitaine des Blues…

Exigence tyrannique et risque d'usure ?

Face à son agitation permanente et débordante, Conte peut agacer. Il s’est déjà accroché avec Klopp et Guardiola ; Mourinho lui a dit de se calmer lorsqu’il avait fêté le quatrième but de Chelsea face à Manchester United en octobre comme si c’était le premier. L’Italien enflamme Stamford Bridge et pousse ses joueurs dans leurs limites. Jusqu’à l’usure ? Pas impossible. A Cobham, le centre d’entraînement du club londonien, les séances de l’Italien sont longues et intenses, méticuleuses et rigoureuses. Quand la tradition veut, au surlendemain d’un match que ceux qui ont joué toute la rencontre sortent la tête 30 minutes avant d’aller aux soins, l’Italien, lui, impose une séquence d’une heure et demie. Il n’est peut-être pas anodin si Chelsea a un peu baissé de pied depuis le début de l’année, perdant deux fois face à Tottenham à White Hart Lane et Manchester United à Old Trafford, où son équipe n’a jamais trouvé les ressources pour sortir de l’étau mourinhien.

La preuve : malgré un parcours fantastique, Chelsea reste sous la pression des Spurs, pourtant privés de Harry Kane durant onze semaines cette saison et à seulement quatre points à cinq rencontres de la fin. Le plus bel exemple est sans doute N’Golo Kanté, moins souverain ces dernières semaines. Le Français, connu pour son sens de l’anticipation et sa rapidité d’intervention, a souvent un temps de retard et commet de nombreuses fautes. Après une saison folle avec Leicester et une ascension fulgurante en équipe de France, Kanté aurait mérité un peu de repos mais a débuté 35 des 41 rencontres de Chelsea. Malgré un tableau idyllique – top of the league et une place en finale de la Cup -, certains, au sein du club londonien, s’interroge sur la gestion parfois tyrannique de Conte qui accorde beaucoup d’importance au travail répété à longueur de séances durant la semaine. "Comment fera-t-il lorsque le club jouera la Ligue des champions ?" On le saura bientôt.