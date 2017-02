Après Leicester - Liverpool : Claudio Ranieri était dans tous les esprits

"RIP le football." Un corbillard avec une couronne de fleurs portant cette inscription a fait son apparition devant le King Power Stadium juste avant la rencontre entre Leicester et Liverpool. Les Foxes ont gagné en jouant un de leur meilleur match de la saison preuve que, non, le football n'est pas mort lundi soir. Trois buts et de l'entrain : les joueurs de Leicester ont montré un visage conquérant pour ce rendez-vous. De quoi alimenter encore un peu plus les spéculations sur la manière dont Ranieri a été licencié. Poussé vers la sortie sans ménagement par sa direction, le coach italien était dans tous les esprits. Notamment dans ceux des supporters du champion d'Angleterre en titre qui lui ont rendu un vibrant hommage.

Le spectacle dans les tribunes était presque aussi attendu que celui sur le terrain avant cette rencontre. Masques à l'effigie de Ranieri, pancartes ("Merci Ranieri pour avoir réalisé nos rêves !") et chants en son honneur, les fans de Leicester n'ont pas manqué de saluer l'entraîneur qui les a amenés tout en haut il y a moins d'un an et que le club a remercié la semaine passée. A la 65e minute et alors que Jamie Vardy et Danny Drinkwater avaient fait la différence pour Leicester, le stade s'est illuminé. Un dernier clin d'œil à Claudio Ranieri, âgé de 65 ans.

" On peut appeler ça une réaction "

Ses anciens joueurs ont, eux, remontré de l'envie. Leicester n'avait pas marqué un seul but en Premier League en 2017 ? Ranieri parti, les champions d'Angleterre en ont mis trois en un seul match. Le redressement et le maintien sont désormais les objectifs. "Nous en avions vraiment besoin, a commenté après la rencontre Danny Drinkwater à la télévision anglaise. Ça fait du bien. Nous devons l'apprécier et construire là-dessus. On peut appeler ça une réaction. (...) Nous avons construit notre succès sur les fondamentaux et nous y sommes revenus en pressant haut et en forçant les erreurs."

Autre buteur du soir, Jamie Vardy était un peu plus remonté devant le micro de la BBC : "Il y a eu beaucoup de choses injustes qui ont été écrites et vous avez vu notre réaction. Cela nous a certainement motivé pour nous permettre de réagir sur le terrain. L'ambiance est un mélange de joie et de soulagement. Nous le méritons et maintenant nous devons garder ce niveau et cela nous entraînera loin de la position où nous sommes." De Ranieri, les joueurs, contrairement aux supporters en ont bien peu parlé. Signe que la page est bel et bien tournée.