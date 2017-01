Arsenal bat Burnley (2-1) et grimpe au 2e rang

Cinq minutes de pure folie. Et à la clé, une victoire arrachée au bout du temps additionnel. Arsenal se souviendra quelque temps de la réception de Burnley (2-1) dimanche, pour le compte de la 22e journée de Premier League. Alors que les pensionnaires de l'Emirates menaient d'un but et maîtrisaient les débats, Jon Moss a accordé un penalty aux visiteurs, qui en ont profité pour égaliser par Gray (90e+3). Avant d'en siffler un dans la foulée en faveur de Laurent Koscielny, ce qui a permis aux Gunners de s'imposer. Alexis Sanchez a fait mouche d'une panenka bien sentie (90e+8).

Avant ce fol épilogue, les joueurs d'Arsène Wenger ont livré une prestation fidèle à ce que l'on attendait. Ils ont dominé de la tête et des épaules des Clarets comme souvent accrocheurs mais peu inspirés offensivement. Durant la quasi intégralité de la partie, les occasions se sont multipliées pour Alexis Sanchez (40e, 42e, 50e) et ses partenaires, mais ils ont manqué de précision, d'application dans le dernier geste. Comme lors du match aller, le club londonien a donc attendu un corner et un geste décisif de l'un de ses défenseurs centraux pour décanter la partie.

Deux penalties dans le temps additionnel

Peu avant l'heure de jeu, c'est Shokdran Mustafi qui a permis à son club d'ouvrir le score. D'une tête décroisée précise, l'Allemand a réussi à inscrire son premier but avec Arsenal et à tromper un Tom Heaton jusqu'ici impeccable (1-0, 59e). Le match a alors soudainement pris une tournure inattendue, la faute dans un premier temps au carton rouge reçu par Granit Xhaka (65e) à la suite d'un tacle mal maîtrisé sur Steven Defour.

Mustafi félicité par ses partenairesAFP

Ultra-dominateurs jusque-là, les hôtes de la rencontre ont dû se résoudre à défendre leur avantage. Et au cours du temps additionnel, qui devait durer au minimum sept minutes, Francis Coquelin a manqué son intervention sur Ashley Barnes dans sa surface (90e+2), contraignant Jon Moss à accorder un premier penalty. Dans une ambiance tendue, Andre Gray a sauté sur l'occasion pour égaliser (1-1, 90e+3).

Et alors qu'Arsène Wenger venait à son tour de se faire exclure, Jon Moss a cette fois sifflé un penalty dans l'autre sens en raison d'une faute de Benjamin Mee sur Laurent Koscielny (90e+7). Résultat, d'une panenka, Alexis Sanchez a donné la victoire aux siens (2-1, 90e+8) et inscrit son quatorzième but de la saison. A deux semaines de la réception de Chelsea, voilà Arsenal dauphin des Blues.