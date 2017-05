Arsenal déroule à Stoke City (1-4), doublé de Giroud

Engagé dans une chasse aux points pour aller chercher la 4e place qualificative pour les barrages de Ligue des champions, Arsenal a réalisé un carton plein cette semaine. Les Gunners ont su saisir les trois opportunités qui leur ont été offertes d'affronter trois équipes plutôt démobilisées : Manchester United plus concerné par la Ligue des champions, Southampton hors course pour la Ligue Europa et donc Stoke City battu (4-1) ce samedi au bet365 Stadium. Convaincants et déterminés de bout en bout, Arsenal a mis la pression sur les Reds de Liverpool, avec la manière.

Plus d'infos à suivre...