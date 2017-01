Arsenal domine Crystal Palace (2-0), grâce notamment à un but d'anthologie de Giroud

Arsenal reste au contact de Liverpool. Si Tottenham était passé devant son rival historique en début d'après-midi après sa facile victoire sur Watford (1-4), les Gunners ont réalisé le nécessaire pour inverser la situation et se hisser à leur tour sur la troisième marche du podium. Face à une formation de Crystal Palace limitée, ils sont parvenus à faire parler leur supériorité dans tous les domaines pour s'imposer assez aisément (2-0). Bien aidés par un petit bijou d'Olivier Giroud en début de match...

Pour la deuxième fois seulement de la saison, Arsène Wenger avait choisi de titulariser le Français, habituellement cantonné à un rôle de joker. Bien lui en a pris car l'attaquant international a grandement facilité les choses pour les siens en ouvrant le score en début de première période (1-0, 17e). Au-delà du geste, qui restera inévitablement comme un moment marquant de sa carrière, l'ancien de Montpellier a encore prouvé qu'il était plus qu'un remplaçant.

Iwobi aussi décisif que Martial

Cette réalisation a aussi permis à Giroud de se remettre la tête à l'endroit, lui qui avait raté quelques minutes auparavant un but tout fait (6e). Une situation dangereuse qui résume assez bien le match d'Arsenal, qui a obtenu un nombre incalculable d'occasions sans réussir pour autant à les convertir. Il a fallu une action confuse et une tête pleine d'opportunisme d'Alex Iwobi pour que les Gunners parviennent à creuser l'écart (2-0, 56e). Impliqué sur cinq buts cette saison, l'international nigérian de 20 ans fait pour le moment aussi bien qu'Anthony Martial.

Après deux défaites concédées juste avant Noël, les coéquipiers de Laurent Koscielny ont donc su relever la tête et enchaîner avec deux succès. Le calendrier à venir étant plutôt favorable - déplacements à Bournemouth et Swansea , réceptions de Burnley et Watford -, il leur faudra maintenir une cadence élevée pour espérer revenir sur Liverpool et, éventuellement, Chelsea. En face, Sam Allardyce, nommé le 23 décembre à la tête des Eagles, n'a pas encore gagné avec son nouveau club. La prestation du jour a peu de chance de l'avoir rassuré.