Arsenal est mal rentré dans son match et l'a payé cher

C'est la douche froide pour Arsenal. Les Gunners se sont fait surprendre à domicile par Watford (1-2) à l'occasion de la 23e journée de Premier League. Sous une pluie battante, les hommes d'Arsène Wenger ont totalement déjoué en première période et sont passés à côté de leur rendez-vous. Mettant fin à une série de 4 victoires et 1 nul en championnat. Désormais troisièmes, ils voient les Spurs de Tottenham leur passer devant au classement, à la faveur de leur nul ramené de Sundeland (0-0).

Les hommes d'Arsène Wenger ont vécu une entame de match désastreuse. La pire depuis bien longtemps. Il n'a fallu que treize minutes à Watford pour tuer le match. Coup sur coup, le nouveau club de M'Baye Niang a fait la différence. Grâce à ses deux autres Français titulaires. Younès Kaboul a ouvert le score sur coup franc (0-1, 10e). Juste avant le deuxième but de Deeney qui a bénéficié d'une magnifique percée d'Etienne Capoue (0-2, 13e). La sortie sur blessure de Ramsey (20e) n'a rien arrangé et Arsenal a été incapable de réagir jusqu'à la pause.

Tottenham reprend la deuxième place

Au retour des vestiaires, la physionomie du match a totalement changé, avec l'entrée de Walcott à la place d'un Giroud sevré de munitions. Les Gunners ont mis davantage d'intensité, de rythme et de vitesse dans leur jeu. Et ils ont fait le siège de la surface de Watford. Ce qui a permis à Iwobi de réduire l'écart (1-2, 58e) et de redonner espoir à un tout un stade. En vain. Puisque Lucas Perez, lui aussi entré en jeu, a trouvé la transversale sur son chemin (86e).

Ce match, largement à sa portée, laissera certainement beaucoup de regrets au huitième de finaliste de la Ligue des champions. Car il n'a pas su profiter du petit faux pas de son grand rival Tottenham, tenu en échec en déplacement chez un relégable, Sundeland (0-0). Au contraire, les Spurs grappillent un petit point qui leur permet de reprendre la deuxième place du classement grâce à une meilleure différence de but (+29 pour Tottenham et +26 pour Arsenal). Dans l'histoire, c'est même le leader Chelsea qui fait la bonne affaire après son nul à Liverpool (1-1). Avec 56 points, les Blues ont désormais neuf unités de mieux que leurs deux premiers poursuivants.