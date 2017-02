Arsenal : fin de saison en vue pour Cazorla

Touché à la cheville droite le 19 octobre dernier face à Ludogorets en Ligue des Champions, Santiago Cazorla n'a plus rejoué avec Arsenal depuis cette date. Opéré au début du mois de décembre, l'international espagnol de 32 ans était censé retrouver les terrains en mars.

Mais selon plusieurs médias anglais, dont la BBC et Sky Sports, sa convalescence ne se passe pas aussi bien que prévue et sa saison serait d'ores et déjà terminée. Reste à savoir si l'ancien joueur de Villarreal reportera un jour le maillot des Gunners, lui qui arrive en fin de contrat à Arsenal au 30 juin 2017.