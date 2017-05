Arsenal s’impose à Southampton (0-2) et reste dans la course à la C1

Ce fut dur mais Arsenal se replace dans la course à la Ligue des champions. Les joueurs d'Arsène Wenger se sont imposés (0-2) sur la pelouse de Southampton, en match en retard de la 26e journée. Après une première période timide, les Gunners ont accéléré pour faire la différence grâce à Alexis Sanchez (60e) et Giroud (83e), tout juste entré en jeu. Avec ce succès, Arsenal reprend la 5e place à Manchester United et revient à trois points de City, 4e et dernier qualifié pour la Ligue des champions.