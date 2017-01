Avant Manchester United - Liverpool : Carrick, la pièce qui manquait au puzzle du milieu mancunien

Au fond, c’est toujours la même histoire. Les plus utiles et efficaces sont rarement les plus clinquants. Et ce n’est pas Michael Carrick qui dira le contraire. A 35 ans, l’Anglais en a vu pourtant vu passer depuis son arrivée à United en 2006. À l’époque, le milieu de Tottenham arrive pour prendre la place de Roy Keane. Forcément, niveau pailettes, difficile de concurrencer.

Dix ans plus tard, malgré une armoire à trophées qui déborde, Carrick n’a pas changé de statut. A l’été 2016, après une saison pénible sur le plan des blessures, il pense à raccrocher. Avant de finalement retenter une année de plus. A priori, le récupérateur n’est pas assez "sexy" pour jouer un rôle à plein temps dans le MU de Pogba ou Ibra. Sauf qu’une équipe de foot a toujours besoin de joueurs comme lui, surtout quand les stars devant lui peinent à convaincre. Et, depuis son retour dans le onze, les résultats parlent pour lui.

Le 4-3-3 est fait pour lui

José Mourinho a pourtant mis du temps à comprendre l’importance de l’Anglais dans l’effectif mancunien. Sûrement car le talent de Paul Pogba l’a longtemps aveuglé. Car, qu’on le veuille ou non, le Français n’est pas un récupérateur. Ou plutôt pas un pur 6 capable de gratter, réorienter et donner le tempo à la manière d’un Busquets à Barcelone ou d’un Thiago Motta au PSG.

Au début de saison, le Portugais opte pour un 4-2-3-1 en associant Fellaini et Pogba au milieu. Échec fracassant. Le Belge est catastrophique et Pogba tente de faire beaucoup trop de choses à lui tout seul. Surtout, la ligne de 2 est complètement perméable.

Alors, Mourinho est revenu à quelque chose de plus simple : un 4-3-3 traditionnel avec Carrick en sentinelle. Et, hasard ou non, ça marche. Car l’Anglais a apporté tout ce qui manquait à MU : de l’équilibre.

Vidéo - Mourinho : "Pragmatisme ou beau jeu ? Vous avez de ces questions" 01:00

En permettant à Paul Pogba d’évoluer un cran au-dessous, Carrick a stabilisé le milieu et laisse le Français exceller là où il est le meilleur : quand il est libre. Et même l’Espagnol Herrera, excellent ces dernières semaines, en profite.

En décembre dernier, c’est une légende du club mancunien qui jugeait le retour de Carrick au premier plan. Dans les pages du Sunday Times, Rio Ferdinand livrait un texte dithyrambique sur son ancien coéquipier : "La liste de coéquipiers ayant fortement apprécié Michael Carrick est longue. Il faut désormais ajouter le nom de Paul Pogba à cette liste. J’en ai parlé avec Paul Pogba et Carrick lui a redonné de la liberté. Maintenant, il semble qu’on ait affaire au vrai Pogba. L’une des explications concerne le positionnement que lui octroie Mourinho. Mais Pogba sera le premier à dire que le plus gros changement, ce fut le retour de Carrick".

De là à dire que le futur entraîneur (il passe actuellement ses diplômes) est devenu capital au bon fonctionnement de Manchester, il n’y a qu’un pas que l’on franchira aisément. Et si vous ne nous croyez pas sur parole, regardez avec attention son travail de l’ombre face à Liverpool ce dimanche. Profondément discret mais terriblement nécessaire pour MU.