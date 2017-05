Avec Arsenal et Manchester United hors du top 4, la Premier League peut connaître un jour historique

Ce dimanche, il y a de fortes chances que l’histoire s’écrive en Grande-Bretagne. Les Britanniques, fous de football, pourraient vivre une situation que les moins de 37 ans ne peuvent pas connaître. Voyage dans le passé, saison 1978/1979, Arsenal termine 9e de Premier League, Manchester United 7e et Liverpool est champion. Depuis ? Au moins l’un des deux clubs a toujours terminé dans le top 4. Et en 2016/2017 ? Rien n’est moins sûr. Dans la situation actuelle, la cote d’Arsenal pour le top 4 est la plus élevée chez les bookmakers anglais alors que celle de Manchester City est faible et celle de Liverpool à peine attrayante.

Troisièmes, les Citizens comptent trois points d’avance et une différence de buts favorable (+36 contre + 31 pour Arsenal) sur les Gunners. Pour les Reds, la situation pourrait paraître moins enviable avec un seul point d’avance... Oui mais Liverpool reçoit Middlesbrough, 19e et déjà relégué. Une équipe largement à la portée des Reds. Mais si d’aventure, Liverpool se manquait, Arsenal devra lui faire le boulot face à un adversaire d’un autre calibre : Everton. Les Toffees réalisent une belle saison dans l’ombre des six mastodontes de Premier League.

Arsenal était pourtant abonné au top 4

Arsène Wenger, qui donnera des informations quant à son avenir après la finale de la Cup (27 mai face à Chelsea) et ses hommes, nous avaient habitués à la régularité depuis vingt ans. En deuxième rideau depuis dix ans (à l’exception de la 2e place de la saison dernière) mais toujours dans le top 4. L’an prochain, la Ligue des champions pourrait (devrait ?) donc se disputer sue le canapé pour Giroud & co. Petr Cech, le portier londonien, a déjà prévu que la Ligue Europa était aussi "un trophée européen. De plus en plus de grands clubs font tout pour la gagner". A Arsenal, on prépare déjà la saison prochaine dans les têtes. C’est dire si l’on croit à un revers de Liverpool du côté du nord de Londres…

Alexis Sanchez (Arsenal) à la lutte avec Billy Jones (Sunderland)Eurosport

Et Manchester dans tout ça ?

Malgré José Mourinho, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, Manchester United est une nouvelle fois passé à côté de sa saison. Pour la 3e fois en quatre ans, MU va manquer le top 4. Un fiasco qui n’était plus arrivé depuis la fin des années 80. Avec 66 points, les Mancuniens sont assurés de rester devant Everton (61 points) et de ne pas rattraper Arsenal (72 points). Englué dans un entre-deux inconfortable, United sauve sa saison grâce à la Ligue Europa et la finale face à l’Ajax Amsterdam mercredi sera capitale pour accéder à la Ligue des champions la saison prochaine.

Alors quelle équipe face à Crystal Palace à Old Trafford ? José Mourinho fera-t-il tourner au risque de voir ses joueurs perdre le rythme ? Ou décidera-t-il de se servir de ce duel face à Southampton comme ultime répétition ? Rappelons que de son côté, l’Ajax a terminé son championnat et le technicien portugais fera sans doute son choix aussi en fonction de cette information. Pour le reste, il pourra toujours se consoler en constatant que malgré cette nouvelle saison moyenne, MU n’a pas perdu de son pouvoir d’attractivité sur le marché des transferts. De quoi retrouver le top 4 la saison prochaine ?