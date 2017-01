Avec son doublé, Harry Kane rejoint Thierry Henry dans l'histoire de la Premier League

Dans le marasme d'un après-midi à Watford sans grand génie, Harry Kane a débloqué la situation et ouvert la voie pour un succès facile pour Tottenham (0-4). L'attaquant anglais s'est même offert un doublé en six minutes (27e, 33e), ses 58 et 59e en carrière en Premier League. Une sacrée performance, alors que le Spur fête ce dimanche son centième match en première division anglaise.

Le bilan est clinquant et justifie sa réputation de buteur de choix ces dernières saisons dans l'Albion. Surtout, il fait rentrer Kane dans l'histoire de la Premier League puisqu'il rejoint une autre légende du championnat outre-Manche à ce temps de passage, un certain Thierry Henry.

8e temps de passage de l'histoire de la Premier League

L'ancien Gunner avait lui aussi inscrit 59 buts lors de ses 100 premiers matches sous le maillot des Gunners. Henry et Kane sont au huitième rang des temps de passage après 100 matches en première division anglaise derrière Alan Shearer (79 buts en 100 rencontres), Ruud Van Nistelrooy (68), Sergio Agüero (64), Andy Cole et Fernando Torres (63), Robbie Fowler et Luis Suarez (62).