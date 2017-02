Avec un Anthony Martial décisif, Manchester United enchaîne

Manchester United se porte mieux. Et Anthony Martial aussi. Les Reds Devils ont encore une fois confirmé leur regain de forme en s'imposant contre Watford (2-0), lors de la 25e journée de Premier League. Les protégés de José Mourinho, invaincus depuis 16 rencontres en championnat, reviennent ainsi à deux points du podium en attendant le matche de Manchester City avec cette deuxième victoire consécutive.

Si Paul Pogba s'est illustré au cœur du jeu, Anthony Martial n'a pas été reste. Titulaire en Premier League pour la première fois après trois rencontres passées sur le banc ou en tribune, l'ancien Monégasque a su se montrer décisif sur son côté gauche. C'est lui qui a délivré la passe décisive sur le premier but mancunien inscrit par Juan Mata après une belle action (1-0, 32e). Et en seconde période, le Français a doublé la mise sur un service de Zlatan Ibrahimovic (2-0, 20e).

Dans la tourmente depuis quelques semaines et régulièrement évoqué pour un possible départ, Anthony Martial a répondu de la meilleure des manières. Son troisième but et sa quatrième passes décisives de la saison en Premier League vont lui faire un bien fou au moral. Et sûrement lui permettre de gagner des points dans l'esprit de José Mourinho.