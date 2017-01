Battu par Swansea (2-3), Liverpool est désormais à l'arrêt complet

Ce coup d'arrêt-là, personne ne l’avait pas vu venir ! Liverpool avait une belle occasion de reprendre la place de dauphin et soigner sa différence de but. Au-lieu de cela, les Reds sont tombés pour la première fois depuis un an à Anfield face à la lanterne rouge de Premier League (2-3), qui n’avait jamais réussi pareil exploit sur les bords de la Mersey. Tout s’est joué en seconde période, avec un doublé de Firmino (55e, 69e) qui a répondu à un autre doublé, de Llorente (48e, 52e). Et c’est l’Islandais Sigurdsson (74e) qui a donné la victoire aux siens, leur permettant de sortir provisoirement de la zone rouge. À l’inverse, c’est une très mauvaise opération pour les hommes de Jürgen Klopp dans la course au titre.

Quand la meilleure attaque de Premier League reçoit la plus mauvaise défense, on ne s’attend pas vraiment à patienter toute une mi-temps avant de voir la première frappe cadrée du match. Gênés par la discipline des Swans et un triangle Wijnaldum-Henderson-Can pas si souverain au milieu de terrain, les Reds ont galéré durant quarante-cinq minutes. Devant un premier acte aussi peu engageant, on ne s’attendait pas non plus à voir le feu d’artifice de la seconde période. Mais là encore, les deux équipes ont bien trompé leur monde.

Llorente n’avait pas encore marqué à l’extérieur

Arrivé cette saison au pays de Galles, Fernando Llorente n’avait pas encore connu les joies du but hors de Swansea. Il a choisi Anfield pour se "dépuceler", de fort belle manière. Grand travailleur de l’ombre, le Basque a été récompensé de ses efforts grâce à un doublé qui a mis son équipe sur les rails du succès. Amorphe jusqu’alors malgré une possession de balle qui est rarement descendue en dessous des 70%, Liverpool a bien réagi. Pas grâce à Coutinho, de retour de blessure après six semaines d’absence, et dont la qualité technique a manqué à son équipe durant cette période, mais par son compère Firmino, le meilleur Red ce samedi.

Son deuxième but, magnifique dans sa construction, a laissé présager une fin heureuse pour son club. Fabianski (77e, 81e), son poteau sur un lob de Lallana (86e) et surtout Sigurdsson (3-2, 74e) en contre en ont décidé autrement. Il ne s’agit pas vraiment d’un hold-up pour autant car Carroll a également touché le poteau en première période (19e) et Mawson a été tout près d’inscrire le but du 3-1 pour les Swans (3-1). Toujours est-il que les Gallois de Paul Clement ont retrouvé espoir pour le maintien tandis que Liverpool, qui n’a pris que deux points sur les trois dernières journées, en a perdu beaucoup ce samedi dans son jardin d’Anfield.