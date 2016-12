Cette année, Liverpool s'est régalé comme ça ne lui était plus arrivé depuis longtemps

La Premier League ne tend toujours pas les bras aux Reds. Liverpool a déjà connu plus de 26 ans de disette et, si rien ne vient dévier Chelsea de sa trajectoire exceptionnelle, le mythique club de la Mersey devrait connaître un nouveau printemps sans titre de champion d'Angleterre.

Pourtant, Liverpool vit "une période fantastique".

C'est son entraîneur allemand Jurgen Klopp qui le dit. À juste titre. Oubliées les saisons où seuls les éclairs de génie de Steven Gerrard ou Luis Suarez pouvaient sortir les Reds de la morosité. Avec la réception de Stoke City ce mardi (18h15), les équipiers de Jordan Henderson achèvent cette fois une demi-saison, et même une année, des plus séduisantes. Au-delà de la Coupe de la Ligue accrochée au printemps, l'impression laissée appelle à des lendemains rayonnants.

Une dynamique collective de premier ordre

Après avoir piétiné au mois d'août, les Reds tournent depuis à une moyenne de 2,36 points/match. Pareille cadence semble réservée à de futurs champions et seul un Chelsea aux performances historiques fait mieux. Les hommes de Jurgen Klopp dominent toutefois les Blues dans un domaine : avec 41 buts depuis le depuis de saison, et 82 sur l'année civile, Liverpool présente l'attaque la plus prolifique de la Premier League.

Klopp n'a pas sous la main un Diego Costa ou un Zlatan Ibrahimovic. Ses véritables avant-centres ne sont pas les fers de lance de l'attaque liverpuldienne : Daniel Sturridge est en totale méforme, et Divock Origi semble enfin s'imposer mais est longtemps resté une option de second ordre. L'alchimie qui s'est créée compense ce manque supposé.

La joie des joueurs de Liverpool au milieu de la fumée d'un fumigène, après le but de la victoire de Mané dans le derby contre EvertonAFP

La qualité technique et le volume de jeu de Philippe Coutinho, l'activité de Roberto Firmino, les différences créées par Sadio Mané et Adam Lallana, le soutien de James Milner... Tout s'additionne pour un ballet offensif venu rappeler que si l'antienne selon laquelle les valeurs collectives font la force d'une équipe est peut-être vieille, elle n'est certainement pas ringarde.

Quand Mané ne sera plus là...

Jurgen Klopp peut donc affirmer sa confiance dans son effectif à la veille d'un mercato d'hiver au cours duquel il ne se voit pas faire sauter la banque :

" Nous pouvons nous adapter, utiliser différents systèmes de jeu. Nos joueurs sont vraiment polyvalents. C'est là-dessus que nous devons nous appuyer. "

Avec la Coupe d'Afrique, l'entraîneur de Liverpool va pourtant devoir faire sans l'un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison : Sadio Mané, impliqué dans 12 buts (8 buts, 4 passes décisives). Seuls Diego Costa (13, 5), Alexis Sanchez (12, 6) et Zlatan Ibrahimovic (12, 2) font mieux. Mais Adam Lallana fait aussi bien (6 et 6). Roberto Firmino (5, 3) est arrêté pour conduite en état d'ivresse ? Divock Origi est prêt à prendre la relève, fort de ses quatre buts sur les cinq dernières journées de Premier League.

Derrière ceux qui récoltent les lauriers offensifs, la défense s'est elle aussi trouvé une stabilité neuve, même sans Mamadou Sakho. Anfield est redevenu imprenable (une seule défaite en 2016, face à Manchester United à la mi-janvier). Alors Jurgen Klopp a pu passer Noël avec l'esprit tranquille. Et peut-être avec un précédent historique dans le coin de la tête : la dernière fois que les Reds ont été champions, en 1990, ils occupaient déjà la deuxième place du championnat avant le Boxing Day.