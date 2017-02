Chelsea bat Arsenal (3-1) et prend 12 points d'avance sur les Gunners

Chelsea n’est pas encore officiellement champion d’Angleterre. Mais c’est tout comme. Après leur victoire ce samedi à Stamford Bridge face à Arsenal (3-1), les Blues ont marqué un peu plus leur territoire et caracolent en tête de la Premier League avec 12 points d’avance sur leur victime du jour. Marcos Alonso, Eden Hazard d’un but exceptionnel et Cech Fabregas sont les bourreaux du jour pour des Gunners encore trop naïfs.

Alonso marque … avec un coup de coude

Et les hommes d’Arsène Wenger n’ont pas fait le poids longtemps face à l’armada d’Antonio Conte, une nouvelle fois disposée en 3-4-3. Si Iwobi a fait passer le premier frisson dans l’antre des Blues (2e), ce sont bien ces derniers qui ont piqué les premiers. Après une action initiée à droite, Diego Costa a envoyé un coup de tête magistral sur la transversale que Marcos Alonso a bien suivi pour pousser la balle au fond, envoyant au passage Bellerin à l’infirmerie avec son coude en avant (1-0, 13e).

Emmenés par un Costa encore infernal, les coéquipiers d’un N’Golo Kanté encore au four et au moulin n’ont jamais perdu pied, appliquant leur principe à la lettre et explosant rapidement sur les contres offerts par des Gunners bien trop timides pour prétendre à mieux. Et quand ils ont enfin réussi à mettre les ingrédients nécessaires, ils sont tombés sur un Courtois des grands jours avec des parades magnifiques face à Gabriel (36e) ou Welbeck (78e).

Le bijou d’Hazard

Alors, forcément, les hommes d’Arsène Wenger se sont fait punir. Avec Eden Hazard dans le rôle de matador. Peu après le retour des vestiaires, le Belge est parti du milieu de terrain, s’est débarrassé de Coquelin avec une facilité déconcertante, a accéléré, mis Koscielny dans le vent et a trompé Cech avec sang-froid (2-0, 53e). Un but venu d’ailleurs.

Mais le calvaire des Gunners n’était pas terminé. Après une mauvaise relance de Cech, c’est Cesc Fabregas, tout juste entré en jeu, qui s’est fendu d’un joli lob pour boucler cette après-midi parfaite pour les Blues (3-0, 85e). La réduction du score de Giroud, encore entré en jeu (3-1, 90+1) n'a pas changé grand-chose. Seul au-dessus de la mêlée, Chelsea plane sur le Royaume. Et difficile de ne pas croire que cela restera ainsi jusqu’en mai prochain.