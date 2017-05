Chelsea champion, la quatrième symphonie d'Antonio Conte

Antonio Conte ou l'homme qui ne connaît plus la défaite. L'entraîneur italien a réussi le petit exploit de ramener Chelsea aux sommets de la Premier League quelques mois après son arrivée à Londres. Sa capacité à imprimer sa patte dans le jeu des Blues a fait des merveilles et a amené un véritable vent de fraîcheur dans le championnat anglais. Son 3-4-3 a pris de surprise tout le championnat, incapable de trouver la solution tactique face à ce qui est passé d'un coup de poker à un coup de génie.

L'homme des championnats

Passé proche d'égaliser la série historique de victoires consécutives d'Arsenal durant l'hiver (13 victoires consécutives tout de même), Conte n'a pas tout perdu en termes de records. Avec ce titre, il remporte son quatrième championnat consécutif. Avant un intermède réussi à la tête de la sélection italienne, l'ancien milieu de terrain avait remporté le Scudetto lors de ses trois dernières saisons sur le banc de la Juventus entre 2011 et 2014.

Quatre, le chiffre magique pour l'Italien. Il est ainsi le quatrième entraîneur vainqueur de la Premier League dès sa première saison dans la perfide et exigeante Albion. Et il est en bonne compagnie avec José Mourinho (Chelsea, 2003/2004), Carlo Ancelotti (Chelsea, 2009/2010) et Manuel Pellegrini (Manchester City, 2013/2014). Le titre anglais reste ainsi entre les mains d'un coach italien. Conte succède à Claudio Ranieri et son équipe de Leicester, et devient - là encore – le quatrième Transalpin vainqueur de Premier League avec Ancelotti et Roberto Mancini (Manchester City, en 2011/2012).