Chelsea fait un nouveau pas vers le titre en précipitant Middlesbrough (3-0)

Les Blues n'ont pas fait de détail. Les joueurs de Chelsea ont facilement et très logiquement battu Middlesbrough (3-0) lundi soir dans le dernier match de la 36e journée de Premier League. Ils consolident ainsi leur place de leader du classement avec sept points d'avance sur Tottenham et ne sont plus qu'à une victoire du titre. Pour Middlesbrough, en revanche, la descente en Championship est désormais actée avec ce revers.

Décidés à profiter du récent revers des Spurs sur le terrain de West Ham (1-0), les Blues sont tout de suite partis à l'assaut de la surface adverse et ont rapidement fait souffrir la tendre défense de Boro. Antonio Conte et ses hommes avaient visiblement parfaitement préparé leur coup et ont régulièrement joué dans le dos de l'arrière droit Fabio qui ne savait pas s'il devait contenir Marcos Alonso ou rester au marquage de Diego Costa. A trop hésiter, le défenseur brésilien s'est régulièrement fait piéger. Alonso a d'abord trouvé la barre (3e) puis Diego Costa a loupé le ballon de justesse aux six mètres sur une petite passe d'Eden Hazard (20e).

Chelsea n'a pas voulu enfoncer Middlesbrough

Idéalement servi par Fabregas qui remplaçant Kanté, légèrement blessé, Diego Costa a facilement trouvé la faille en glissant le ballon entre les jambes de Guzan quelques instants plus tard (1-0, 23e). Habitué des ouvertues du scores, le buteur londonien a ainsi signé sa 20e réalisation de la saison en championnat. Les Blues ont encore fait mouche de manière similaire quand Azpilicueta a trouvé Alonso pour un tir en angle fermé à gauche du but adverse qui a de nouveau surpris Guzan (2-0, 34e).

Si le gardien américain de Boro s'est repris par la suite en réalisant une parade importante devant Moses (37e), les joueurs de Chelsea ont continué à attaquer aisément face à des adversaires qui semblaient accepter leur sort malgré des résultats qui leur avaient permis de reprendre espoir lors des deux dernières journées. Pedro (46e), Azpilicueta (51e), Cahill (54e) et Fabregas (55e) ont tous manqué d'un soupçon de réussite pour corser l'addition. Ce ne fut pas le cas du déterminé Nemanja Matic qui a profité d'un nouveau service de Fabregas pour sceller le sort du match et ouvrir son compteur but en championnat cette saison (3-0, 65e).

Les Londoniens auraient pu s'offrir une victoire encore plus large mais n'ont pas voulu en rajouter face à cette formation de Boro qui compte désormais sept points de retard sur Swansea, premier non-relégable, et effectuera donc une nouvelle fois l'ascenceur. Les Blues, eux, seront sacrés s'ils gagnent leur prochain match vendredi sur le terrain de West Bromwich Albion.