Chelsea ramène un nul de Liverpool (1-1)

Ce n’est pas ce soir que la course au titre de champion d’Angleterre sera relancée. Quatrième à dix points de Chelsea au coup d’envoi, Liverpool devait s’imposer pour y croire encore mais il n’a pu faire mieux que match nul sur sa pelouse d’Anfield (1-1). Menés à la pause à cause d’un but sur coup franc de David Luiz (29e), les Reds ont égalisé peu après le retour des vestiaires grâce à Wijnaldum (57e). Ils alignent un quatrième match sans victoire certainement fatal pour être sacrés en fin de saison, au contraire de Chelsea qui fait une bonne affaire avec ce point du nul.