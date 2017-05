Chelsea fait un pas de plus vers le sacre

Chelsea a bien répondu présent. Promis à l'enfer de Goodison Park, les Blues se sont finalement imposés sur la pelouse d'Everton (0-3), pour le compte de la 35e journée de Premier League. Après une première heure de jeu difficile face à l'organisation (basse) des Toffees, les joueurs d'Antonio Conte ont déroulé à la suite de l'ouverture du score aussi splendide qu'inattendue de Pedro (65e). Avec ce succès, Chelsea conserve ses quatre longueurs d'avance sur les Spurs, vainqueurs d'Arsenal (2-0).

Le score peut sembler sévère pour Everton, qui aura longtemps fait jeu égal avec Chelsea. Mais les Toffees n'ont pas grand-chose à se reprocher. Sinon de ne pas avoir mieux exploité une première période très équilibrée. Mais Calvert-Levin a buté sur Courtois (2e) et Lukaku n'est pas parvenu à trouver le cadre (22e, 31e). Les joueurs de Koeman regretteront sans doute aussi le penalty oublié par M.Moss, pour une main d'Alonso (36e). Mais, physiquement, les Toffees n'ont pas su conserver l'intensité nécessaire dans leur pressing et ont reculé après la pause, ressortant moins souvent en contre.

Efficacité + coaching = cocktail gagnant

A l'exception d'une "spéciale" Lukaku (rentrée intérieure et frappe du gauche captée par Courtois à la 61e), Chelsea n'a plus jamais été en danger. Et a peu à peu pris le contrôle d'une rencontre très tendue (7 cartons dont 3 pour Everton). Dans son habituel 3-4-3 où Pedro avait été préféré à Fabregas, les Blues ont longtemps peiné à trouver des espaces à exploiter, malgré deux grosses occasions ratées par Hazard (10e) et Diego Costa (23e). Revenu des vestiaires avec beaucoup plus d'envie, Chelsea a accéléré les transmissions et, sur le premier exploit individuel de la partie d'un Blues, Pedro s'est retourné pour éliminer Jagielka avant d'envoyer un missile sous la barre de Stekelenburg (65e, 0-1). Une ouverture du score libératrice pour les hommes d'Antonio Conte.

Chelsea's Spanish midfielder Pedro (R) scores the opening goal during the English Premier League football match between Everton and Chelsea at Goodison Park in Liverpool, north west England on April 30, 2017.Getty Images

Obligé d'aller chercher quelque chose pour encore rêver - au moins - à la 6e place, Everton s'est alors jeté à l'attaque. Mais de manière aussi bien désorganisée que désespérée. Et, au lieu de se rapprocher de l'égalisation, les Toffees ont ouvert la porte à un succès plus large de Chelsea. C'est d'abord Cahill qui a profité d'une petite faute de main de Stekelenburg sur un coup franc vicieux d'Hazard (78e, 0-2) avant que le coaching de Conte fasse la différence définitivement. Tout juste rentrés, Fabregas a profité d'un bon jeu dos au but de Diego Costa pour fixer le gardien d'Everton et servir en retrait Willian, tout seul (86e, 0-3). Après le 5-0 du match aller, la note est encore une fois très lourde pour les Toffes face à Chelsea. Mais si les Blues continuent comme ça, les champions d'Angleterre, ce seront eux.