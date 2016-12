Chelsea-Stoke (4-2) : La victoire et le record... Pour les Blues, c'est la totale

Ce fut dans la douleur, mais Chelsea tient son record ! Les Blues se sont imposés 4-2 face une équipe de Stoke City accrocheuse et revenue deux fois dans la partie. Avec cette victoire, les hommes d'Antonio Conte égalent la marque des invincibles d'Arsenal en 2001/2002 avec 13 succès de rang (sur une même saison, le record à cheval sur deux campagnes étant de 14 succès consécutifs) en Premier League. Les voilà désormais avec neuf points d'avance sur leur plus proche poursuivant Liverpool.

Après avoir embêté les Reds pendant une demi-heure mardi, les Potters étaient venus à Stamford Bridge pour refaire le coup et rester comme l'équipe qui a stoppé le rouleau compresseur Chelsea. A défaut d'être le caillou dans la chaussure d'Eden Hazard et les siens, ils ont au moins joué leur rôle de poil à gratter comme il se doit. En balançant de longs ballons vers Crouch devant et en comptant sur un Grant inspiré dans ses buts, le 13e de Premier League a retardé l'échéance.

Quatre buts en vingt minutes

Car si Cahill a ouvert le score peu après la demi-heure (34e), Stoke a réagi dès la reprise sur un ballon aérien repris par Crouch et conclu par Martins Indi (46e). Dominateur mais loin d'être souverain, le leader londonnien a peiné à trouver la solution pour faire imploser le bloc défensif des visiteurs. C'est au retour des vestiaires que les maestros des Blues ont fini par trouver les brèches pour s'infiltrer dans la surface adverse. Willian, sur un très bon travail de Moses et une remise impeccable de Hazard, a lancé une seconde période de feu et un festival offensif des Blues

Jusque-là sevré de spectacle, Stamford Bridge n'a plus su où donner de la tête. Stoke, par l'intermédiaire de l'inévitable Crouch, a cru relancer à nouveau le match à la 64e minute. Une embellie longue de… 40 secondes avant le doublé de Willian, profitant d'une rare possibilité d'accélérer dans la profondeur pour remettre les Blues devant. En tête, Chelsea a de nouveau galéré pour faire définitivement la différence. Avant de trouver la solution par Diego Costa, très maladroit auparavant, auteur de son 14e but de la saison sur un coup de physique à cinq minutes de la fin.

Antonio Conte a eu de quoi souffler car rien ne fut simple pour ses joueurs. Après avoir conservé sa cage inviolée pendant quatre matches, Chelsea a encaissé deux buts sur les deux seules frappes cadrées des Potters. Et ces vingt minutes de folie sont peut-être idéales pour un 31 décembre, mais ne sont pas particulièrement rassurantes pour un leader. Qu'importe. Les Blues bouclent leur première moitié de saison en gravant l'histoire et en s'offrant un seizième succès en 19 journées. Un bilan presque parfait, qui vaut bien quelques menues frayeurs.