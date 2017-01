Chelsea surclasse Leicester (0-3) et reprend sa marche en avant

Le deuil du record anglais de victoires consécutives fait, Chelsea s'est remis sur le sentier du succès. Dix jours après leur défaite à Tottenham (2-0), les Blues se sont imposés sur le terrain du champion, Leicester (0-3), bien loin du faste de la saison dernière.

Après avoir ouvert le score rapidement grâce à Marcos Alonso (6e), les hommes d'Antonio Conte ont fait preuve de pragmatisme jusqu'à la pause et ont pris le large ensuite avec un deuxième but d'Alonso (51e) et un troisième de Pedro (71e). Ils reprennent ainsi six points d'avance sur Tottenham, deuxième.

Alonso était en feu

Ce déplacement au King Power, Marcos Alonso ne l'oubliera pas de sitôt. L'ancien Florentin a tout simplifié pour Chelsea dans un match pas toujours très spectaculaire. C'est lui qui a lancé son équipe très tôt dans le match, servi par Eden Hazard (6e) et c'est encore lui qui a définitivement scellé les ambitions des Foxes avec une frappe pleine d'opportunité à l'entrée de la surface (51e). Alonso est même passé tout près d'un triplé retentissant mais sa volée puissante a filé du mauvais côté du poteau (64e). Une prestation quatre étoiles qui ne manquera pas de lui faire gagner de précieux points aux yeux de son entraîneur.

Son compatriote Pedro n'a, quant à lui, plus vraiment besoin de convaincre Antonio Conte. Mais ce qu'a réussi le Catalan, à l'origine de son propre but, relève de la très grande classe : une passe du talon sur un pas de danse, aussi esthétique qu'efficace pour Willian (71e). La finition de la tête, après un une-deux avec le Brésilien, est presque anecdotique, mais le but fera le tour du monde. Il a également enfoncé une équipe de Leicester bien trop handicapée par les absences de Mahrez et Slimani pour pouvoir tenir la comparaison dans le secteur offensif. Le fait qu'elle ait dû attendre la 87e minute pour cadrer en deuxième période traduit bien l'impuissance des Foxes face à ce qui se fait actuellement de mieux en Premier League.