Chelsea tombe à Tottenham (2-0), fin d'une série de victoires historique

Chelsea n’égalera donc pas Arsenal et sa série de 14 victoires consécutives à cheval sur les saisons 2001-2002 et 2002-2003. Dominés par des Spurs disposés en 3-4-3, les hommes d’Antonio Conte ont cédé à deux reprises face au jeu de tête de Dele Alli (45+1e, 54e). Grâce à cette victoire, Tottenham fait un bond au classement et s'invite sur le podium avec 42 points, comme Manchester City. Chelsea conserve malgré tout un matelas de 5 points sur Liverpool, deuxième.

Plus d'infos à suivre...