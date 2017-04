City-United : Guardiola, l'année zéro

Un derby pour sauver ce qui peut l'être. C'est ce qui attend Josep Guardiola et City face à Manchester United jeudi soir à l'Etihad. L'élimination face à Arsenal dimanche en demi-finale de la FA Cup (1-2 a.p.) a condamné les Citizens à une saison blanche. Et la quatrième place, qui sera l'enjeu de ce duel mancunien, reste désormais la seule ambition de la formation du technicien catalan dans la dernière ligne droite de sa première saison en Angleterre.

Elle est déjà marquée par l'échec pour Guardiola. Il n'avait jamais connu une saison sans titre en tant qu'entraîneur. Le Catalan avait systématiquement remporté au moins un trophée chaque année, que ce soit au Barça ou au Bayern. Il en comptait 21 en sept saisons en tant qu'entraîneur avant de poser ses valises en Manchester, soit une moyenne de trois par an. Elle va fatalement baisser à l'issue de sa première année mancunienne.

Alexis Sánchez (FC Arsenal) contre Manchester CityGetty Images

Il y a quelques circonstances atténuantes. Déjà l'adaptation à un nouveau championnat, bien différent de ce que Guardiola avait pu connaître en Espagne ou en Allemagne. Aussi, le temps nécessaire pour imposer sa philosophie, même si le style de Manchester City était déjà tourné vers ce jeu de possession si cher au technicien catalan. Et malgré cette série initiale de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues qui a fait croire, un peu trop vite, à une transition rapide vers l'ère Guardiola.

Des difficultés face aux "gros"

L'ancien coach du Barça n'a pas su répondre aux attentes par la suite. Et les déceptions se sont succédées. La plus marquante d'entre elles restera certainement l'élimination inattendue face à Monaco dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais le principal échec de Guardiola restera son incapacité à soulever un trophée national. Et, en particulier, son incapacité à rivaliser avec les ténors du championnat.

Antonio Conte (Chelsea) et Josep Guardiola (Manchester City)Panoramic

En onze rencontres face aux sept premiers du classement, City n'en a en effet remporté que deux. Cela explique en partie les quatorze points qui séparent actuellement les Citizens de Chelsea, leader au classement de la Premier League. Et ces difficultés rencontrées face aux poids lourds anglais ont également plombé Guardiola dans les coupes, avec des éliminations face à Arsenal en FA Cup mais aussi Manchester United en League Cup (1-0).

Un calendrier favorable

Cela donne une autre dimension à ces retrouvailles avec la formation de José Mourinho. Même si un éventuel échec de City ne serait pas forcément déterminant dans la course à la quatrième place, tant les Red Devils ont un calendrier délicat dans la dernière ligne droite de la saison. Tandis que City jouera trois fois à domicile dans les cinq dernières journées, United devra faire face à trois déplacements sur les terrains d'Arsenal, Tottenham et Southampton.

Avec un point d'avance sur United avant ce derby, City reste donc dans une position très favorable pour accéder à la quatrième place, le strapontin pour la Ligue des champions. Et peut même encore viser le podium, puisque Liverpool, troisième, n'a que deux longueurs d'avance et compte deux matchs de plus. Il appartiendra à Guardiola de sauver la place de City en Ligue des champions. Pour que sa première saison sur le banc mancunien ne soit pas un échec total.