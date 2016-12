Clé du système Conte, le talisman Kanté n'en finit plus de se rendre indispensable

On a déjà tout dit, ou presque, sur la folle ascension de N’Golo Kanté. Passé en l’espace de trois ans du National à l’Équipe de France, avec en prime le titre de Leicester en Premier League, le milieu de terrain de Chelsea a surpris tout le monde. Peut-être lui-même au passage. Mais l’incroyable destin de Kanté n’a pas encore dit son dernier mot. La preuve avec Chelsea, qu’il a rejoint contre 38 millions d’euros l’été dernier.

Titulaire indiscutable dans le 3-4-3 d’Antonio Conte, l’ancien Caennais rayonne semaine après semaine. Et si son absence lors du Boxing Day n’a pas empêché Chelsea de s’imposer, le Français a encore franchi un cap cette saison, s'affirmant définitivement comme l’une des références du poste en Angleterre. Tout ce qu’il touche se transforme en or, ou presque.

Matic-Kanté, la meilleure paire du Royaume

Le vrai Kanté est arrivé à Chelsea le 1er octobre. Après la correction infligée par Arsenal (3-0), Antonio Conte change son fusil d’épaule et troque son 4-3-3 pour un 3-4-3 qui colle plus aux qualités du Français. Moins cantonné à la stricte récupération, il redevient ce box-to-box si endurant qui a porté Leicester la saison passée. Ses remontées de balle rapides et sa faculté à gérer les transitions attaque-défense donnent de l’oxygène aux Blues.

Son partenaire au milieu, Nemanja Matic, ne dit pas autre chose : "Il est partout, il tacle partout. Il est impressionnant. C’est rassurant pour la défense d’avoir quelqu’un qui pense à défendre, il apporte de la sécurité aux autres joueurs à côté de lui". Les deux hommes, dont le profil se complète parfaitement, donnent un équilibre parfait à l’entrejeu des Blues. À Matic l’orientation du jeu, à Kanté le pressing et la projection vers l’avant.

Meilleur ratio de victoires

Et les stats de l’ancien Fox s’en ressentent. Dans le Top 10 des meilleurs tacleurs et meilleurs intercepteurs du championnat, il peut même se vanter d’avoir le meilleur pourcentage de victoires en Premier League avec 68,5% de victoires comme l’a calculé la BBC.

Alors, forcément, difficile de ne pas considérer Kanté comme la meilleure recrue de l’été à Chelsea, voire de Premier League. Et ce n’est parti pour s’arrêter. Déjà auteur d’un but avec Chelsea, soit autant qu’avec Leicester lors de la saison passée, l’ancien Caennais commence à se créer de plus en plus de situations offensives, comme l’expliquait récemment son entraîneur, Antonio Conte : "C’est un milieu de terrain complet, pas seulement défensif. Contre Hull après la frappe sur le poteau de Costa, contre Leicester sur une déviation, puis il a marqué contre Manchester United. C’est un joueur qui arrive toujours dans la surface, il est fantastique." Si, en plus, Kanté se met à marquer, les superlatifs risquent de manquer.