Coutinho prolonge avec Liverpool jusqu'en 2022, avec le plus gros salaire du vestiaire à la clé

Selon Sky Sports, l'ancien joueur de l' L'histoire d'amour entre Liverpool et Philippe Coutinho continue. Débarqué sur les bords de la Mersey en février 2013, l'international brésilien de 24 ans a prolongé son contrat sur le "long terme" avec la formation de Jürgen Klopp Selon Sky Sports, l'ancien joueur de l' Inter Milan est désormais lié jusqu'en 2022 avec les Reds, qui en ont fait le joueur le mieux payé du vestiaire à en croire la BBC, avec un nouveau salaire hebdomadaire de 175 000 euros par semaine.

"Rester ici encore plusieurs années"

"Je suis très heureux de signer ce nouveau contrat, s'est félicité Coutinho sur le site de Liverpool. C'est un club pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance et ce nouveau contrat prouve mon bonheur d'être ici. Je vais travailler encore plus dur pour remercier le club de sa confiance. J'ai signé ce nouveau contrat pour rester ici encore plusieurs années."



Annoncé dans le viseur du Barça, du Real Madrid et même du PSG par certains tabloïds, Coutinho a inscrit 34 buts en 163 apparitions avec les Reds.

