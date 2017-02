Dans l’expectative, Arsenal dresse déjà la liste des potentiels remplaçants de Wenger

C’est un refrain bien connu par les supporters des Gunners. Une petite musique qui se déclenche souvent plus tard dans la saison, après l’élimination en Ligue des champions, ou l’abandon du titre. Une symphonie qui annonce chaque saison le départ d’Arsène Wenger à la fin de l’exercice. Mais, depuis 21 ans, l’Alsacien tient toujours la barre du bateau londonien.

Sauf, que cette fois-ci, promis, cela pourrait être la bonne selon les quotidiens britanniques. Si le board d’Arsenal espère encore prolonger l’aventure avec le Français, le technicien pourrait se laisser tenter par le chant du départ selon le Mirror. Le tabloïd anglais explique bien que les dirigeants des Gunners sont optimistes quant au souhait de Wenger de rester. Mais ces derniers, en bons gestionnaires, se penchent déjà sur d’éventuels successeurs au cas où.

Tuchel la priorité, Jardim la surprise

Et le quotidien anglais est formel : au sommet de cette liste figure Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand du Borussia. Arrivé en 2015 à Dortmund, l’Allemand a fait de l’équipe de la Ruhr l’une des plus séduisantes d’Europe, en ouvrant notamment le projet aux meilleures pépites européennes. Jeunes et beau jeu : il n’en fallait pas plus aux dirigeants des Gunners pour que Tuchel soit vu comme le parfait prolongement de Wenger.

Autre nom évoqué, Max Allegri. Déjà cité il y a quelque mois, l’Italien a refusé de commenter la rumeur après le succès face à Crotone (2-0) : "Je ne confirmerai pas tout comme je ne démentirai pas". Autant dire que ce genre de phrase tient la presse anglaise en alerte sur la situation du coach de la Juventus.

Enfin, deux noms moins prestigieux sont dans les cartons. Celui de Roger Schmidt, le coach du Bayer Leverkusen, et Leonardo Jardim. Le technicien portugais de l’AS Monaco avait impressionné le club anglais par sa maîtrise tactique lors du 8e de finale de C1 en 2015 qui avait vu les Monégasques sortir les Anglais. Surtout, en faisant de Monaco l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison, Jardim a attiré les regards. Sûr qu’un nouvel exploit majuscule face à City en Ligue des champions ferait grimper un peu sa cote.