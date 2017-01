Dimitri Payet ne veut plus jouer pour West Ham

Dans un mercato d'hiver jusque-là assez calme, Dimitri Payet vient d'ouvrir ce qui devrait être le plus gros dossier de janvier. L'international français a demandé à quitter West Ham et a affirmé qu'il ne voulait plus jouer pour les Hammers. L'annonce a été faite en conférence de presse par Slaven Bilic, l'entraîneur du 13e de Premier League, ce jeudi. Il a également précisé que le club n'était pas vendeur.

Payet restera à l'écart du groupe jusqu'à la fin de la semaine et ne prendra pas part au match contre Crystal Palace samedi en Premier League. Les deux camps se dirigent vers un bras de fer qui va agiter la planète football ces prochaines semaines.

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe outre-Manche où le futur proche du meneur de jeu semblait lié aux Hammers malgré les rumeurs de transferts récurrentes à son sujet. Au club, la décision du Tricolore est elle aussi mal passée. Slaven Bilic s'est montré particulièrement énervé à évoquer le cas de son joueur majeur. "L'équipe, le staff, nous lui avons tout donné, nous avons toujours été là pour lui. Je me sens abandonné, je suis en colère" a-t-il déclaré.

West Ham ne veut pas le laisser partir

Le technicien croate espère encore voir son joueur changer d'avis et réintégrer le groupe du club londonien. "J'attends de lui qu'il revienne et qu'il montre implication et détermination pour l'équipe comme l'équipe lui en a montré." Et la situation ne semble pas proche de se calmer. La position du club anglais : Payet n'est pas à vendre et n'en fait pas une affaire financière. "J'ai parlé au président et ce n'est pas une question d'argent. Nous lui avons donné un long contrat car nous voulons qu'il reste. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs."

Dimitri Payet sous le maillot de West Ham contre Liverpool en 2016/2017AFP

Le Réunionnais avait prolongé son contrat avec West Ham en février 2016 jusqu'en 2021 après une première saison remarquable consécutive à son transfert de l'OM. Courtisé par le championnat chinois, annoncé dans les rumeurs de départ vers Manchester United, l'Inter, entre autres, Payet devrait désormais aller à la confrontation.

Et il devrait avoir l'embarras du choix tant sa cote est restée au sommet après ses performances en Premier League ou sous le maillot de l'équipe de France ces derniers mois. Son nom devrait également agiter Marseille, son ancien club. L'ancien Nantais et Stéphanois avait qualifié en décembre dernier le nouveau projet phocéen "intéressant", et L'Equipe affirmait le 1er janvier qu'il était une des priorités du mercato marseillais. Le dossier devrait un peu plus s'agiter avec l'information du jour.