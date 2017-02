En quête d'un successeur à Ranieri, Leicester City fait les yeux doux à Conceição

Deux mois et demi et puis s'en va ? Nommé à la tête d'un FC Nantes en crise le 8 décembre dernier, Sergio Conceição pourrait-il filer à l'anglaise avant même d'avoir terminé la saison avec les Canaris ? Selon le journal L'Equipe, Leicester City pense à lui pour prendre la succession de Claudio Ranieri, viré jeudi dernier et remplacé provisoirement par son adjoint Craig Shakespeare.

Waldemar Kita ferme la porte...

Sous la houlette de son entraîneur portugais, le FC Nantes est passé de la 19e place de la Ligue 1 à la 12e, en empochant 20 points sur 30 possibles. Alors forcément, cela attire l'attention. Jusqu'en Angleterre même où Leicester City, champion en titre, pointe à une inquiétante 18e place en Premier League avant la réception ce lundi de Liverpool.

Pour autant, le président nantais Waldemar Kita a fait savoir qu'il n'avait aucune intention de se séparer de son entraîneur, qu'il a fait signer pour deux ans : "Qu'il soit contacté, ça veut dire qu'il est bon. Mais je ne vois pas comment il pourrait aller là-bas, car il a un contrat et il est hors de question qu'il parte, maintenant ou en fin de saison" prévient-il dans les colonnes de L'Equipe.

... et tacle Doyen Sports

Pour Waldemar Kita, qui a déjà entamé des discussions pour prolonger Conceição, cette rumeur porte un nom : Doyen Sports. "Je ne comprends pas la stratégie de Doyen (célèbre fond d'investissements et agence qui gère notamment les intérêts du coach nantais) de mettre la zizanie. Cette histoire de Leicester vient forcément d'eux car ils n'ont pas apprécié que je passe par quelqu'un d'autre pour le faire venir à Nantes", s'est ainsi offusqué le président des Canaris, passé par un intermédiaire, et non Doyen, pour enrôler l'ancien coach de Braga.

Shakespeare à défaut d'Hiddink ?

Du côté de la presse anglaise, Sky Sports annonçait vendredi dernier que Roberto Mancini avait été contacté mais n'était pas intéressé par le banc de Leicester City. Ce lundi, plusieurs médias anglais citent le nom de Guus Hiddink ainsi que celui de Nigel Pearson, l'homme que Claudio Ranieri avait remplacé en 2015. Deux pistes jugées toutefois difficiles par le Guardian, le premier ne voulant plus jouer les pompiers de service (comme à Chelsea) tandis que le second n'a pas digéré son licenciement d'il y a un an et demi. La possibilité que les Foxes finissent la saison avec l'intérimaire Craig Shakespeare gagne aussi en épaisseur au fil des jours.